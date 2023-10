Replica ufficiale di Domingo Poliandri sul caso di Danny Lazzarin tramite Instagram

Non ci avventureremo in approfondimenti estremamente complessi, come i rischi che in questo momento corre Domingo Poliandri dopo aver suo malgrado innescato il caso su Danny Lazzarin (abbiamo affrontato la vicenda in modo dettagliato nella giornata di ieri con un altro articolo), ma una precisazione era ed è doverosa. Già, perché nelle ultime ore sono stati creati diversi profili Instagram fake dello stesso Poliandri, dopo che quest’ultimo aveva deciso di sospendere quello originale in seguito alla gogna mediatica creatasi nei suoi confronti.

Prima risposta ufficiale di Domingo Poliandri sul caso di Danny Lazzarin con nuove storie Instagram

A prescindere da quello che ogni utenti possa pensare in questo momento su Domingo Poliandri, dopo aver reso pubblico un fatto molto privato e terribile della vita di Danny Lazzarin, è giusto diffidare dei profili fake. Spesso e volentieri creati con il solo scopo di stuzzicare gli utenti e far aumentare il risentimento nei confronti di chi, già di suo, si ritrova al centro di uno shitstorm. Indipendentemente dalle colpe che possano avere soggetti del genere, in merito ad un cattivo utilizzo dei social.

E così, oggi riteniamo corretto rimandarvi alle stories Instagram autentiche di Domingo Poliandri, regolarmente consultabili nel pomeriggio di lunedì 23 ottobre, fino alla loro naturale “scadenza“. Dunque, l’intento del pezzo in stile “trend social” in questo frangente non è quello di aggiungere dettagli sulle divergenze tra lo stesso Poliandri e Danny Lazzarin, ma quello di invitare tutti a fare attenzione ad account falsi, che alimentano inutili ed ulteriori polemiche su determinate questioni calde del momento.

La richiesta di Domingo Poliandri al pubblico è proprio questa, indipendentemente dal suo errore nei confronti di Danny Lazzarin. Nelle sue stories, Poliandri ammette in modo più o meno implicito le proprie colpe, facendo presente di aver perso nel frattempo ben quattro sponsor e tanti iscritti al suo canale. Ha chiesto scusa, smentendo di aver segnalato a YouTube il video denuncia di Lazzarin.

