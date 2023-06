Replica aziendale sul finto concorso Shein con buono da 500 euro per vestiti e costumi

Giunge più opportuna che mai la risposta dell’azienda, per quanto concerne il falso concorso Shein, secondo cui ci sarebbe la possibilità di ottenere un buono da 500 euro per portarsi a casa vestiti e costumi di qualità. Praticamente a costo zero. A dirla tutta, durante il fine settimana che ci siamo messi alle spalle abbiamo ricevuto non poche segnalazioni dagli utenti, al punto da decidere di portare alla vostra attenzione un primo approfondimento. Insomma, un modo per metterci una pezza, sperando che in pochi ci sarebbero cascati.

Risposta ufficiale sul finto concorso Shein con buono da 500 euro per vestiti e costumi: occhio alla catena WhatsApp

Ad oggi non è dato sapere in quanti siano stati truffati, ma conforta sapere che su Facebook sia giunta finalmente una risposta ufficiale che, si spera, finirà per dare una mano anche alla nostra causa. In questo senso, fonti interne hanno provato a chiarire la situazione al pubblico soffermandosi su tre punti nel tentativo di smentire il falso concorso Shein. L’azienda, infatti, contatterà gli utenti solo tramite gli account ufficiali, vale a dire quelli che terminano con @shein.com o @sheingroup.com.

Ancora, viene specificato che non richiederanno il pagamento tramite un’app di pagamento mobile. Dunque, se viene chiesto di pagare per partecipare ad un presunto concorso Shein, occorre fare molta attenzione e soprattutto non condividere i propri dati. Si raccomanda anche di non avere fretta, concentrandosi sui probabili segnali di phishing sull’identità del mittente.

Tutti coloro che potrebbero avere la sensazione di essere vittima di una tale truffa, avendo seguito il post del finto concorso Shein con buono da 500 euro per l’acquisto di vestiti e regali, possono contattare il servizio clienti al più presto, sfruttando l’app o it.shein.com. La speranza è che le raccomandazioni delle ultime 24 ore possano in qualche modo limitare i danni dovuti alla suddetta catena.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.