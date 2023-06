Non esiste alcun “buono regalo da 500€ di Shein per te”

Il falso”buono regalo da 500€ di Shein per te” a due euro fa parte della ricchissima famiglia del Phishing del “tutto a due euro” e “clicca per avere premi” che abbiamo visto più volte su questi schermi.

Ovvero quel genere di truffa basata sul presentarsi come un soggetto commerciale affidabile che, per motivi risibili, regala beni di valore a due euro. L’abbiamo visto con finte inserzioni LEGO, Samsonite e Amazon.

Il meccanismo è sempre uguale: un soggetto che imita un ente commerciale, in questo caso Shein, vi manda un brevissimo sondaggio per farvi sentire motivati. Eseguendolo ovviamente vincerete, a questo gioco si vince sempre e si perde.

Un concorso “estivo”, che ha sempre premi da elargire.

Rispondi, clicchi su un “gioco di pacchi” (che su cellulari più moderni come il nostro viene bloccato dall’antivirus) e puoi passare a “ritirare”

Dovrete quindi inviare gli estremi di pagamento: indirizzo email, nome, cognome e un conto corrente valido o gli estremi della carta di credito “per il premio”

E qui casca l’asino: nella migliore delle ipotesi non avrete mai il desiderato buono da 500 euro, ma sollo addebiti senza alcuna contropartita. Nella peggiore ora uno sconosciuto ha tutti i vostri dati, che userà per gabbare altre persone e per attingere liberamente al conto corrente che voi stessi gli avrete fornito.

Un’ulteriore sofisticazione prevede che il sito riconosca quando vi collegate invece da PC e si “disattivi”. Nella nostra prova dapprima abbiamo ricevuto un avviso di potenziale truffa

Per poi trovarci dinanzi ad un errore di apertura: il portale ha “simulato” essere già stato chiuso in modo da evitare che un utente coscienzioso segnali la cosa.

Vi resta una sola cosa da fare se ci siete cascati: bloccare il conto corrente ed eventuali dati di carta forniti e denunciare la cosa alle autorità. Altresì cambierete le password degli account di posta coinvolti.

