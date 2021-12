Renato Brunetta cintura nera di judo, Primo Dan: “Il mio sogno”

Renato Brunetta cintura nera di judo. In questa inedita veste il Ministro della Pubblica Amministrazione ha ricevuto il riconoscimento e ha pubblicato il video sui social.

Il Ministro riferisce di aver coronato il sogno che aveva sin da bambino, e la passione per le arti marziali nasce ben prima di quella per la politica. A consegnare il riconoscimento di cintura nera Primo Dan di judo a Renato Brunetta è stato il presidente Coni Giovanni Malagò insieme a Domenico Falcone, presidente della FIJLKAM (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali), in presenza dell’onorevole Felice Mariani.

Renato Brunetta è diventato cintura nera di judo il 13 dicembre, come dimostra il video pubblicato su Facebook dalla sua pagina ufficiale.

