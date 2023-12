Regolamento, squadre in Superlega ed Agnelli che torna alla Juventus: servono chiarimenti

Si fa tanta confusione, oggi, su regolamento, squadre in Superlega ed Agnelli che torna alla Juventus. Prima che si diffonda ulteriore disinformazione, dunque, servono chiarimenti. La sentenza odierna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che apre alla nuova competizione, non comporterà in automatico il ritorno di questa figura nel mondo del calcio o della Juventus, visto che il suo allontanamento è stato determinato soprattutto da altre ragioni.

Chiariamoci su regolamento, squadre in Superlega ed Agnelli che torna alla Juventus oggi

Occorrono delle precisazioni anche sul mondo Juventus oggi, come quando si parlò tempo fa della possibile vendita della società. In ogni caso, oggi si ritorna prepotentemente a parlare di Superlega nel mondo del calcio, un argomento che sembrava essere stato accantonato e che invece, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha dato ragione a chi credeva in questo progetto, ecco che potrebbe palesarsi una nuova manifestazione calcistica europea.

La società che gestisce questo grande progetto, A22 Sports Management, ha annunciato come funziona la Superlega se dovesse tornare. Si hanno le idee piuttosto chiare a riguardo, con il CEO di A22, Bernd Reichart, che ha fornito dettagli importanti a riguardo, dichiarando come sia finito il monopolio della UEFA. Tralasciando le varie diatribe politiche e non sulla questione del calcio europeo, a molti interessa capire come funziona la Superlega se dovesse tornare.

La nuova Superlega maschile, ma anche femminile, riguarda una struttura di campionato costruita su una vera piramide paneuropea e composta da 64 club partecipanti in tre livelli. I primi due livelli, identificati con i nomi di Star League e Gold League, sono composti da 16 club ciascuno, mentre il terzo livello, la Blue League, è costituito da 32 club.

La partecipazione è basata sul merito sportivo, non ci sono quindi membri permanenti. Ci saranno ovviamente promozione e retrocessione annuale tra le leghe. La promozione nella Lega Blue di terzo livello si baserà sui risultati ottenuti nel campionato nazionale. I club giocheranno le partite in casa e fuori casa in gruppi di 8, con un minimo di 14 partite all’anno. A fine stagione, la fase ad eliminazione diretta determinerà i campioni di ogni lega e i club da promuovere.

Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, non interferiranno con i calendari dei campionati nazionali. Nel primo anno della competizione, i club saranno selezionati in base a un indice con criteri trasparenti e basati sulle prestazioni. Dunque, nessuna preclusione per le squadre in Superlega.

Si punterà sulla sostenibilità finanziaria e tutti i club vivranno in condizioni di parità economica. Infine ci sarà una piattaforma streaming dove i tifosi potranno assistere ai match in maniera assolutamente gratuita. L’auspicio è che questo contributo serva a precisare elementi su regolamento, squadre in Superlega ed Agnelli che torna alla Juventus.

