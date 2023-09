Chi compra la Juve in vendita: dagli arabi alla secca smentita di oggi

Oggi i tifosi si chiedono chi compra la Juve in vendita, con le voci sugli arabi prontamente smentite. Sono circolate nelle ultime ore voci su una possibile cessione della Juventus da parte di Exor, con gli arabi che avevano mostrato interesse per il club. Il Giornale aveva messo in prima pagina il titolo riguardante la Juventus in vendita, ma nelle prime ore di questa mattina ecco arrivare la secca smentita da parte di Exor.

Rumors su chi compra la Juve in vendita: tra arabi e decise smentite di oggi

La Juventus fa sempre rumore, come osservato poche settimane fa dopo la partita contro il Bologna. L’azienda, che vede a capo John Elkann, detiene infatti il 63,8% delle quote del club bianconero e con un annuncio ha chiarito come queste voci di una Juventus in vendita fossero prive di fondamento. Una smentita a riguardo era doverosa anche per le quotazioni in borsa che rischiavano di prendere una brutta piega con la notizia della vendita del club.

Exor ha quindi smentito la notizia della Juventus in vendita, ma chiaramente sta patendo come tutti i club questo exploit del mercato arabo che propone cifre esorbitanti per i calciatori. La situazione economica del calcio nostrano non è delle migliori, ma la famiglia Agnelli non ha attualmente intenzione di abbandonare questo progetto, la Juventus fa ancora parte del futuro di Exor, anche se sappiamo come in situazioni del genere tutto possa cambiare in poco tempo.

Gli arabi hanno fatto capire di poter avere un potere economico molto influente nell’ambiente calcistico, iniziando non solo ad acquistare club, ma provando a far crescere l’appeal del proprio campionato con calciatori di spicco. Sicuramente per il calcio italiano, ma quello europeo in generale, sarà complicato riuscire a trattenere campioni di questo sport ammaliati dalle cifre da capogiro proposte dagli arabi.

Exor ha per ora smentito categoricamente la possibilità che la Juventus possa finire in mano arabe, parlando di voci assolutamente false. Solo con il tempo si potrà capire se un fondo di verità ci sia stato. La Juventus resta nelle mani degli Agnelli, una famiglia storica del calcio italiano. Insomma, al momento non ci sono i presupposti per chiedersi chi compra la Juve in vendita, a maggior ragione parlando di arabi.

