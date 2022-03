Red Ronnie insiste sugli alieni: “Guglielmo Marconi lo era, si trovano sulla Luna e su Marte”

Ci state segnalando un video di Red Ronnie, in cui si torna a parlare di alieni. Più in particolare, si rincara la dose rispetto a quanto riportato dal diretto interessato alcuni giorni fa a proposito della guerra in Ucraina, come vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo. Una recente uscita del noto giornalista estende decisamente il discorso, arrivando a citare Guglielmo Marconi. Proviamo a capire come siano andate le cose, alla luce anche della nuova imitazione arrivata da Crozza.

Red Ronnie non molla la presa sugli alieni e cita Guglielmo Marconi

Andiamo con ordine. Stando alla puntata andata in onda ieri sera con la trasmissione “Fratelli di Crozza”, Red Ronnie avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni a dir poco singolari nel corso delle sue recenti dirette social. In particolare, l’opinionista riterrebbe che Guglielmo Marconi sia stato un alieno, mentre ad oggi gli extraterrestri si troverebbero non solo su Marte, ma anche nella parte buia della Luna. Come confermato da alcuni ospiti che hanno arricchito le sue sue dirette. Sui social c’è chi difende Red Ronnie dall’imitazione di Crozza:

“Sei comunque un personaggio sopra le righe se Crozza ti imita. Ed è un complimento. Abbiamo bisogno di persone fuori dal coro in questo mondo ormai omologato”;

“Serena e sorridente giornata caro Red. Vecchie e già rodate tecniche. La verità attraversa tre fasi: prima la si ridicolizza, poi ci si oppone violentemente; infine la si accetta come ovvio. Arthur Schopenhauer. Meglio riderci sopra che è pure salutare”;

“In mezzo a chi ride c’è sicuramente qualcuno che, inconsciamente, aspetta un segnale per svegliarsi e magari, per curiosità, venire a vedere questi interventi e rendersi conto che come dice un noto proverbio il riso abbonda nella bocca degli stolti“.

A seguire, in ogni caso, trovate il video con le dichiarazioni di Red Ronnie a proposito degli alieni e di Guglielmo Marconi, con relativa imitazione di Crozza che ironizza sulle uscite precedenti del giornalista.

