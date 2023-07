Ragioni del ritardo per l’uscita di Oppenheimer in Italia e due errori nel film di Nolan

Sono due i temi che ci stanno facendo avvvicinare all’uscita di Oppenheimer in Italia, in riferimento sia all’esordio ufficiale della tanto attesa e discussa pellicola qui nel nostro Paese, sia ad alcuni errori che a quanto pare caratterizzano la sceneggiatura non solo del film, ma anche il libro che lo ha ispirato. Insomma, se in passato ci siamo concentrati sull’arrivo di produzioni come LOL 3, stando al nostro articolo a tema, oggi tocca dedicare una parentesi ad uno dei lavori cinematografici più discussi di tutto il 2023.

Le motivazioni che hanno portato al ritardo dell’uscita di Oppenheimer in Italia e due errori nel film di Nolan

Andiamo con ordine e partiamo proprio dalle motivazioni che hanno generato il ritardo dell’uscita di Oppenheimer qui in Italia. Solitamente, infatti, il nostro Paese gode di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Ritardi minimi, se non addirittura rottura del Day One, con prime proiezioni anticipate rispetto agli Stati Uniti. In questo frangente, le cose sono andate diversamente in quanto sono state fatte alcune valutazioni di marketing.

Il momento del cinema, soprattutto qui in Italia, non è dei migliori. Lanciare un film tanto atteso a fine luglio potrebbe rivelarsi un ulteriore autogol, motivo per il quale è stata scelta la data del 23 agosto confidando sul fatto che tante persone in quel periodo dovrebbero essere ormai rientrati dai luoghi di vacanza. Certo, aspettare un mese circa rispetto al lancio negli Stati Uniti non è ideale, ma la decisione è quantomeno capibile.

Ancora, al di là delle considerazioni sulla data di uscita di Oppenheimer in Italia, occorre evidenziare due errori. Il primo è storico, nel senso che durante il film appare la bandiera USA con 50 stelle, mentre nel 1945 eravamo fermi a 48. Allo stesso tempo, la storia della mela avvelenata usata dallo stesso Oppenheimer, nel tentativo di uccidere una persona, ad oggi non è mai stata dimostrata, come riportato da suo nipote.

