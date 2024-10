Questo video non ritrae Netanyahu che corre in un bunker durante il lancio dei missili Iraniani

Ci segnalano i nostri contatti un video su Facebook che dovrebbe ritrarre Netanyahu che corre in un bunker durante il lancio dei missili Iraniani. Il riferimento è, ovviamente, alle tensioni tra Israele e Iran e ai venti di guerra che soffiano in Libano

Si tratta di un video completamente decontestualizzato che diffonde un messaggio del tutto sviato.

L’idea del video è ritrarre Netanyahu come una persona pavida terrorizzata dai missili Iraniani: in realtà il video è stato diffuso dallo stesso Benjamin Nethaniau con la didascalia

“Sempre orgoglioso di correre per te. Girato mezz’ora fa alla Knesset”

La didascalia fa molto “foto di mia moglie Anna” sugli ormai celebri videodiari social di Gianni Morandi, ma si tratta in realtà di una operazione di pubblicità politica.

Nel Dicembre del 2021, mese di pubblicazione del video, Nethanyahu si era fatto ritrarre correre al suo scranno in Parlamento (allora era all’opposizione) mentre correva a votare la c.d. “Legge sugli esplosivi”, passata peraltro con un solo voto di scarto che con questa operazione evidentemente politico-propagandista riuscì quindi a intestarsi personalmente.

Va detto che le alte cariche politiche di Isreale al momento dell’attacco erano già in un apposito bunker sito sulle montagne di Gerusalemme al Centro Nazionale di Crisi, deputato a simili operazioni.

In altre occasioni Netanyahu aveva convocato il governo nell’Assemblea Generale: questa è da tenere di nota in quanto è la prima in tempo di guerra.

