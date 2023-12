Questo tunnel di Hamas non esiste, se non come CG

Ci segnalano i nostri contatti la foto di un “tunnel di Hamas” pieno di armi. Non ci sarebbe bisogno di un fact checking puntuale, ma solo di osservazione: l’immagine non ha nulla da aggiungere al dibattito sui nascondigli di Hamas perché è una evidente creazione in CG

Cosa evidente da una serie di dettagli tipici di ogni creazione a mezzo AI.

Basta del resto osservare con attenzione la foto a corredo del messaggio X, evidenziando slo alcune delle anomalie grafiche ivi contenute.

È infatti possibile notare delle strane forbici per utenti con tre mani (1), seguite da forbici deformi apparentemente fuse l’una con l’altra (2).

Nella parte superiore appaiono strani strumenti a metà tra una spada, un cilindro e un siluro (3), un fucile privo della canna (4) e un fucile nano deforme (5).

Le AI infatti non sanno creare dal nulla, ma si ispirano a referenze fotografiche, spesso sbagliando i dettagli di quello che cercano di “ricostruire”, come in questo caso.

