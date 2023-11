Abbiamo già visto in passato account sospetti, popolati da foto evidentemente in CG con intere vite virtuali devote alla più goffa propaganda: Aitana Lopez condivide con essi la sua inesistenza, ma agisce con uno scopo prettamente lavorativo, ancorché carico di risvolti degni di analisi.

Fa la modella, senza il beneficio dell’esistenza. Del resto non è la prima del suo genere: a parte la finzione cinematografica nel film “S1m0n3“, dove un regista ormai al tracollo della sua carriera si risolleva creando una bellissima attrice virtuale, il mondo della musica pop Giapponese conosce già le “Vocaloid“, creazioni di un sintetizzatore vocale spesso incarnate da gioiosi personaggi animati come Hatsune Miku.

Aitana Lopez porta giusto la cosa al livello successivo.

Aitana Lopez: questa influencer non esiste, ma guadagna migliaia di dollari

A pensarci meglio, è grossomodo la stessa dinamica al centro del grande sciopero di Hollywood recentemente conclusosi: attori ed attrici, modelli e modelle, sono esseri umani. Esiste un limite alle ore di lavoro che possono dare e, giustamente, hanno anche loro bisogni ed esigenze. Una creazione virtuale non ne ha

“Ci siamo resi conto che molti progetti fallivano per motivi indipendenti dalla nostra volontà, spesso legati alle modelle stesse e al loro comportamento imprevedibile. Così ho pensato: perché non progettare e realizzare noi stessi una modella ideale che possiamo gestire completamente?”.

Ha dichiarato infatti Rubeñ Cruz, fondatore e direttore creativo dell’agenzia di modelle The Clueless, “datore di lavoro”, creatore e in un certo senso anche padre di Aitana Lopez.

Per quanto Aitana Lopez sia più sofisticata delle sue improvvisate cugine in giro per i social, la giovane modella virtuale presentata come un “passionale scorpione” con l’hobby dei videogames, del fitness e sostanzialmente tutto quello che piace e fa piacere ai suoi “coetanei reali” ha molti degli evidenti difettucci delle creazioni AI.

Sfondi sfocati e un po’ tirati in lungo, quello sguardo che vorrebbe essere passionale ma si perde nel vuoto, un numero di palme sovrabbondanti negli sfondi e qualche incertezza nel tratto delle articolazioni che la fa sembrare più un fumetto animato che la donna che vorrebbe essere.

Ciò nonostante il successo di Aitana Lopez è diventato esplosivo, e il suo creatore giura che la stessa ha già ricevuto richieste di appuntamenti e dichiarazione di amore anche da altri VIP più reali di lei.

Il successo è assicurato: ma come insegna lo sciopero degli attori, cosa attende un futuro in cui modelli e modelle possono essere sostituiti da obbedienti creazioni virtuali disponibili h24?

