Uno dei miti più duri a morire è quello del guerriero norreno armato dei suoi bravi “elmi cornuti Vichinghi” pronto a far razzia con un paio di corna posticce sulla capoccia.

Mito duro a morire, e che di tanto in tanto viene riaffrontato. In realtà la prima volta è stato un paio di anni fa, parlando degli elmi di Viksø in Danimarca.

Questi “elmi cornuti Vichinghi” vengono dall’età del Bronzo (e non sono vichinghi)

Ritrovati per puro caso in una torbiera a Viksø, gli elmi cornuti tradiscono una propria origine rituale: niente buchi per gli occhi ad esempio, ma occhi “a sbalzo” con tracce di ornamenti incollati a simulare dellle folte sopracciglia, corna scomodissime da portare in battaglia ma dalla possente aria rituale e, sopratutto, databili intorno al 900 prima di Cristo: tremila anni prima dell’arrivo dei Vichinghi e della stessa civiltà norrena.

Cosa questo implica? Ovviamente che si tratta di reperti precedenti alla civiltà norrena, e la combinazione del materiale usato e delle tematiche raffigurate (l’elmo piumato è un noto simbolo solare) porta a ritenere che siano reperti provenienti o ispirati da antiche civiltà dell’Europa Mediterranea.

Ad esempio la civiltà Iberica o gli ormai onnipresenti “Shardana”, i “popoli del Mare” la cui identificazione con gli antichi Sardi è tutt’ora oggetto di un vivace e prolifico, nonché assai interessante, dibattito.

Il motivo di tale lungo viaggio è evidente: nell’età del Bronzo il Rame e lo Stagno divennero materiali importanti e ricercati, e valeva la pena commerciare coi popoli più lontani per mettere le mani sulla preziosissima lega.

Qualche dubbio

I dubbi sulla provenienza Mediterranea sorgono pensando però ai luoghi dove gli elmi cornuti sono apparsi: a Viksø e in bassorilievi e reperti attribuiti agli Shardana e alle civiltà Iberiche.

Sappiamo dunque dove sono apparsi gli elmi cornuti, ma il problema è dove non lo hanno fatto.

Non si sono mai avvistati simili elmi cerimoniali (perché è evidente la loro natura esclusivamente cerimoniale) in Belgio, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi: tutti posti che una ciurma o caravana di commercianti Mediterranei non poteva non aver toccato nei suoi viaggi.

Specie in tempi precedenti il volo dove i commercianti dovevano percorrere lunghissime tratte fermandosi tappa dopo tappa.

L’ipotesi è che Spagna, Sardegna e Scandinavia, mediante i loro contatti storici, abbiano attribuito al bronzo le proprietà mitologiche di cui avevamo già parlato, creando così oggetti cerimoniali dall’elevato valore religioso e di controllo.

Conclusione

Gli “elmi cornuti Vichinghi” non sono mai stati indossati da guerrieri come si vede in film, opere teatrali e videogiochi: ciò è stato riccamente popolarizzato dall’Arte, ma basandosi su effigi cerimoniali.

