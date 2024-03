Può il vostro braccialetto di rame curare l’artrite? La risposta non vi piacerà perché è ovviamente no. Spiacente, se soffrite di artrite potrete indossare tutti i braccialetti di rame del mondo, costruirvi una vostra armatura di rame come un Tony Stark (l’Iron Man dei fumetti e del cinema) fatta di uno dei metalli più noti e usati dal genere umano fin dalla scoperta della metallurgia, da solo o in leghe come il bronzo, ma non guarirete la vostra atrite come per miracolo.

Si tratta di un effetto placebo popolarizzato nel 1800 ma con componenti ancora più arcaiche.

Duttile, malleabile e più facile da reperire dell’oro, il rame ha infatti attratto l’attenzione del genere umano sin dai tempi più remoti, acquisendo un’aura quasi mitologica a causa delle sue proprietà.

Per le antiche civiltà Subsahariane chi era in grado di lavorare rame e bronzo era visto come una figura sciamanica in grado di domare i doni della Terra e del Cielo col fuoco e col martello, e i fabbri maestri trasmettevano i loro “segreti commerciali” di padre in figlio come se fossero riti.

Anche per questo la metalloterapia ottocentesca e la New Age perseguirono l’idea del rame come metallo dei guaritori, diffondendo l’idea che indossando il rame questo fosse assorbito dalla pelle e dai muscoli arrivando fino alle articolazioi dolenti per rigenerarle.

Niente di più falso: Stewart Richmond, medico e ricercatore per l’Università di York nel Regno Unito ci ricorda due elementi:

Non è mai stata riscontrata una correlazione empirica tra deficit di rame e artrite: i malati di artrite non hanno alcun deficit particolare riscontrato in tal senso, dato che ogni dieta introduce sufficiente rame nel corpo; Se fosse possibile influenzare il corpo umano e i metalli nel sangue con magneti (spesso inseriti nei braccialetti “curativi”) semplicemente esploderemmo in un milione di pezzi ad ogni risonanza magnetica;

Aggiungendo a tutto questo l’assenza di ogni dimostrazione che il rame possa essere assunto mediante assorbimento cutaneo, siamo senz’altro nel campo del placebo: i braccialetti di rame “funzionano” perché rassicurano, senza avere reale effetto.

