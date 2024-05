Ci segnalano i nostri contatti un post X contenente “una fotografia che ha un potere eccezionale” nonché “una fotografia che fa paura ai woke”. Una famiglia bellissima e biondissima, praticamente ariana, che ha un enorme colossale problema.

Come tutte le creazioni in AI, ha il difetto di non esistere. Ed essere quindi usata come veicolo di una narrazione altrettanto inesistente.

Questa fotografia che fa paura ai woke ha un potere eccezionale: non esiste

L’immagine trae origine da un account X con contenuti contro “La terzomondizzazione dell’America” (intesa come la presenza di persone di colore) e accuse al Primo Ministro Italiano di essere “un pupazzo mondialista” per l’esistenza dell’immigrazione e all’Unione Europa per aver mostrato in una fotografia un uomo di colore e un bambino apparentemente birazziale nella stessa inquadratura.

Viene inoltre usata come “raffigurazione della famiglia tradizionale” dal partito di estrema destra AfD.

E l’immagine è, a tutti gli effetti, un prodotto dell’AI. Sarebbe bastato notare come la “madre ariana” ha un bizzarro collo che rivaleggia con le “donne giraffa” del Popolo Padaung e un gomito deforme, il padre ha solo tre dita in una mano, il “piccolo figlio biondo” ha un singolo orecchio grosso come metà della sua testa, la bambina ha una panza da Homer Simpson e sempre la madre ha il seno nel posto sbagliato.

Ma per i miscredenti e coloro che non hanno letto i nostri precedenti articoli su foto generate con AI possiamo mostrarvi i risultati dell’analisi di “It’s Ai?”, sito dedito all’analisi di contenuti alterati.

Per cui la foto è praticamente senza ombra di dubbio un concetto artificiale.

La stessa immagine viene usata associata al meme It’s ok to be White, slogan nato da una campagna di trolling della imagebord 4chan, patria della cospirazione altright di QAnon, di Pizzagate e del Patriota Q, censito dalla Anti-Defamation League come una alternativa-troll al “Black Lives Matter”.

Sostanzialmente lo scopo del meme era piazzarlo nei loci virtuali meno appropriati per poi, invitati a rimuoverlo, accusare l’interlocutore di essere razzista verso i “bianchi” e preferire le persone di colore.

L’immagine rientra quindi sia nella retorica “antiwoke” che nella teoria, ancor meglio esplicitata in un walltext (un “muro di testo”) altrettanto erroneo che ci è stato segnalato associato all’immagine, per cui esiste una cospirazione per negare la presunta verità che “ognuno deve stare al suo posto. La natura ha voluto che gli africani stessero in Africa, gli europei in Europa e via dicendo“.

Messaggio tanto erroneo quando erronea e deforme è l’immagine che il post asserisce essere bellissima.

Il contenuto legato al post e i suoi molteplici errori

Nel post X segnalatoci l’immagine viene descritta peraltro con questi accenti

Questa fotografia ha un potere eccezionale, difficile da credere. Per la componente di persone dall’animo puro e dotate di buonsenso, si tratta di una normalissima famiglia. Invece, per coloro che sono schiavi dell’ideologia di matrice probabilmente americana del nuovo millennio che da quanto mi fa schifo non voglio nemmeno citare, è la loro peggiore paura. Una famiglia bianca dai tratti somatici dei paesi nordici, sguardo serio ma contemporaneamente sereno e spensierato. Nessuna bandiera arcobaleno nello sfondo, nessuna inversione di vestiti, nessuna smorfia, niente che possa essere associato ad un qualcosa di assolutamente demenziale. L’aspetto che voglio valorizzare non è unicamente quello della bellezza del corpo, ma maggiormente quello dell’animo. Il mondo è bello in quanto è vario, mi dicono in molti. Sono d’accordo. Ma ognuno deve stare al suo posto. La natura ha voluto che gli africani stessero in Africa, gli europei in Europa e via dicendo. Io non provo il minimo odio per le altre popolazioni, che ritengo possano comportarsi assolutamente come vogliono, a patto che lo facciano a casa loro. Questo universo si basa sull’ordine, ha funzionato per milioni di anni e andrà avanti così per altri miliardi proprio per questa motivazione.

Accenti che possiamo smontare pezzo per pezzo

Per le persone dall’animo puro è una normalissima famiglia […] la bellezza del corpo

Si intende il collo da giraffa? Il braccio deforme della madre o la mano altrettanto sfigurata del padre? L’orecchio singolo da Dumbo del figlio?

La foto, ammettiamolo, è una creazione in AI e particolarmente grottesca. Citando una battuta in voga in Rete, potremmo dire che allo stato dell’arte le AI generative provano l’esistenza dell’anima umana in quanto creano opere d’arte del tutto prive di essa.

O quantomeno, spingendo il concetto di uncanny valley, la capacità inconscia dell’essere umano di distinguere un essere vivente da un animatrone, un essere umano da una bambola perfezionata o un’opera in Computer Graphics da un’opera reale provando un senso di sgomento nato dall’accumularsi di tanti piccoli indizi di innaturalità.

Non ci sono bandiere arcobaleno né inversioni

Ed anche se ci fossero, scusate, quale sarebbe il problema?

Seriamente, dove una bandiera arcobaleno vi offende, a meno che non vogliate fare riferimento ad altre fake news?

La natura ha voluto che gli africani stessero in Africa

Spero che chi ha redatto questo testo si renda conto che l’essere umano non avesse cominciato a spostarsi nel mondo, probabilmente oggi questo post non esisterebbe perché l’essere umano stesso non esisterebbe.

L’idea inoltre che le migrazioni minaccino in qualche modo l’esistenza “della famiglia bianca”, in questo caso goffamente rappresentata da un agglomerato di deformi e aberranti creazioni in AI, fa parte di una nota teoria cospirativa nota come sostituzione etnica o Piano Kalergi, secondo cui i “Poteri Forti” avrebbero pianificato l’Unione Europea stessa in modo da favorire le immigrazioni per creare una “razza meticcia”, prendendo lo spunto non già dalle reali teorie di Kalergi, bensì dall’agglomerato di romanzacci pulp e testi suprematisti risalenti a prediodi precedenti.

Infine, possiamo mettere l’ultimo chiodo sulla bara della sequela di errori citata.

Quest’universo si basa sull’ordine e durerà per milioni di anni

Ammettiamo anche che l’ordine di cui si parli sia “Stranieri a casa loro”, cosa che abbiamo visto non ha senso.

Una affermazione del genere è un errore da matita blu sulle più elementari cognizioni di fisica.

Le stesse Leggi della Termodinamica negano che il post abbia un qualsiasi fondamento scientifico. La Natura non si basa sull’Ordine ma sul disordine, ovvero l’Entropia.

Se fosse come dice il tale non potremmo accendere un fuoco perché il legno rifiuterebbe di trasformarsi in energia e scorie condannandoci a morire di freddo.

La Seconda Legge della Termodinamica stessa interviene per ricordarci che in natura tutto tende spontaneamente da uno stato di bassa entropiaa uno stato di alta entropia.

Ogni sistema tende, spontaneamente, a passare dall’Ordine al Disordine, e quindi un ipotetico “Universo di Ordine Assoluto” sarebbe un universo morto, inospitale e privo di ogni forma di vita, anzi di materia.

