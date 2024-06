Oggi non funziona SPID di PosteID: problemi confermati e risposta dell’assistenza

A quanto pare oggi non funziona SPID di PosteID, considerando il fatti che pochi istanti fa i problemi tecnici segnalati da diversi utenti sono stati confermati in via ufficiale, con tanto di risposta dell’assistenza. Insomma, una questione delicata, visto che si tratta di un servizio a dir poco diffuso nel nostro Paese, con l’auspicio che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile. Va detto che, nella maggior parte dei casi, i tecnici di Poste riescano a mettersi alle spalle anomalie del genere in un arco temporale molto breve.

Confermato che Oggi non funziona SPID di PosteID: problemi ammessi anche dall’assistenza

Una situazione che ci rimanda a disservizi riguardanti la nota azienda, dopo aver trattato alcune anomalie anche con BancoPosta e PostePay non molto tempo fa sul nostro sito. Nello specifico, da circa un’ora possiamo trovare sui social segnalazioni del genere: “Da stamattina PosteID da problemi di accesso sia su App che sul sito, la cosa che fa imbestialire che potevano mettere un avviso così che l’utenza non vada in panico.

L’assistenza è inesistente“.

Non si tratta di anomalie isolate. Oggi non funziona SPID di PosteID e, come accennato, pochi secondi fa i problemi in corso sono stati confermati anche dall’azienda con la risposta dell’assistenza: “Ti confermiamo che i nostri tecnici stanno effettuando tutte le operazioni necessarie a rendere nuovamente disponibile il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento“.

Insomma, potete monitorare tutto in tempo reale su Down Detector. Per ora possiamo soltanto prendere atto che oggi non funziona SPID di PosteID, sperando che i problemi del 14 giugno si possano archiviare in fretta dopo aver esaminato la prima risposta dell’assistenza. L’auspicio, per forza di cose, è che tutto possa rientrare già in mattinata, con intervento tempestivo da parte dell’area tecnica di Poste Italiane.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.