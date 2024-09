A volte ritornano: alcune bufale sono eterni miti della Rete, come quella del “modello di perfezione femminile nel 1955”. Foto riportata in Italiano ancora adesso da Facciabuco, aggregatore di immagini satiriche, comiche o “interessanti” e in lingua inglese da Flickr, come una foto di incerta attribuzione

Per quanto si tratta di un messaggio improntato alla body positivity, si tratta comunque di una bufala.

La foto è infatti della pornostar Aria Giovanni, pseudonimo di Cindy Renée Volk.

Questa foto fu davvero utilizzata come modello di perfezione femminile nel 1955?

Si tratta di uno scatto facente parte di una galleria softporno datata 2010: Aria Giovanni è infatti nata nel 1977, cosa che la rende 33enne al tempo dello scatto, e oltre ad una carriera da pornodiva è stata anche modella del mese per Penthouse e Playboy.

La storia fa parte di un ricco filone legato alla body positivity che inventa curve più morbide ed una figura meno forzatamente snella per personaggi come Marilyn Monroe e descrive le pin-up come legate a proporzioni e figure moderne.

All’epoca non era così: per quanto la body positivity sia una buona cosa, meno buono è cercarla con le bufale.

