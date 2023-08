Questa “foto di Hiroshima” in realtà è la più famosa foto del Vietnam

Quando si parla di tragedie storiche bisogna stare attenti al tentativo di renderle virali, spesso frammentato di errori. Ci sono testimonianze crudeli degli effetti del bombardamento su Hiroshima e Nagasaki.

Questo senza bisogno di prendere l’iconico scatto di Phan Thi Kim Phuc e immaginare che la giovanissima vietnamita nata nel 1963 e presente in uno scatto del 1972 sia stata ad Hiroshima il 6 Agosto del 1945.



Il sei agosto appena passato si è infatti commemorata la tragedia di Hiroshima, perché gli orrori della guerra non accadano mai più.

Quello che non ha senso è, tra le mille testimonianze che ne parlano, scegliere una versione a bassa risoluzione dello scatto del fotografo Americano-Vietnamita Nick Ut che ritrae l’allora bambina di nove anni Kim Phuc fuggire da un bombardamento al Napalm causato da un aereo del Vietnam del Sud in un tentativo di liberare un villaggio occupato dalle forze del Vietnam del Nord finito in “fuoco amico”.

La giovane Kim Phuc fu portata proprio da Ut all’ospedale di Saigon, gravemente ustionata dal Napalm, e dopo diverse operazioni si riprese, trasferendosi poi in Canada col marito e continuando la sua opera filantropica in favore delle vittime di guerra.

A volte una “foto virale” fa torto a più persone, anche quelle che si vorrebbe beneficare.

Conclusione

La presunta foto dei bombardamenti di Hiroshima è in realtà una foto scattata in Vietnam della piccola Phan Thi Kim Phuc, vittima del Napalm.

