Ci segnalano i nostri contatti la foto di una bizzarra creatura: ma non fatevi ingannare, il lofiforme o pesce abissale non è un prodotto dell’AI, non è un montaggio, non è una burla.

È un animale marino, solitamente tra i venti cm e il metro di lunghezza, suddiviso in ben 200 specie e tutte adattate alle più tetre profondità sottomarine. E non è la cosa più strana fatta da un lofiforme.

Questa bizzarra creatura esiste davvero: il lofiforme o pesce abissale

Il pesce comparso nell’immagine fu trovato, spiaggiato, nel 2021, e fa parte di una famiglia di lofiformi solitamente residenti a quasi mille metri sotto il livello del mare: un altro esempio di lofiforme meno avventuroso di questo è la rana pescatrice, presente anche da noi in Italia ad esempio, quella dei pesci abissali.

Cosa che non impedisce ad alcuni esemplari morti di finire spiaggiati, ancorché in questo caso particolare la fortuna ha fatto in modo che il pesce finisse sulla spiaggia praticamente intero, non divorato da altri animali e in decente stato di conservazione, idoneo quindi per essere preservato ed esibito nei musei.

Tra le altre caratteristiche dei pesci abissali, appare la sua “esca naturale”, un’antenna luminosa (grazie all’aiuto di batteri bioluminescenti) piazzata sulla fronte come una lanterna che guida altri pesci ad essere divorati e il colossale dismorfismo sessuale.

Se vedete un abissale adulto questo è sempre e solo una femmina: l’abissale maschio è un pescetto di dimensioni contenute che finisce il suo ciclo vitale come un parassita della femmina: si aggancia ad essa coi denti e si atrofizza perdendo ogni capacità di vita autonoma e le funzioni indipendenti di ogni organo tranne i testicoli.

E se lo vedete arenato sulla spiaggia in ottime condizioni: questo è un incredibile miracolo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.