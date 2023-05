Una volta i Poteri Forti volevano sottometterci con la Guerra dei Mondi. Questo il resoconto di un brano che ci è stato chiesto di esaminare, risalente allo scorso ottobre e, lapalissiano, la Guerra dei Mondi non è ancora partita.

Il riferimento è alla celebre trasmissione radiofonica del romanzo di H.G.Wells “La Guerra dei Mondi”, romanzo di fantascienza nel quale i Marziani scendono sulla Terra per invaderla.

Recitato alla radio, si racconta che una parte del pubblico vi credette restando sconvolta e traumatizzata. Voi direte che il pubblico degli anni ’30 probabilmente era molto più impressionabile del nostro.

Ma le teorie del complotto dimostrano che invece non lo è.

Quella volta che i Poteri Forti volevano sottometterci con la Guerra dei Mondi

Secondo la teoria che ci è stata sottoposta dei gruppi così segreti da dominare il mondo, ma apparentemente non abbastanza da non essere scoperti su Facebook avrebbero messo in cantiere una “Guerra dei Mondi 2.0” per poi avere una scusa per imporre l’Euro, il Grande Reset, l’ipnosi collettiva mediante frequenze radio, l’entomofagia eccetera.

Insomma quello che volevano fare con la Pandemia. O con le alluvioni. O col 5G.

Insomma, la stessa storia di sempre che, curiosamente, i Poteri Forti farebbero volentieri, se non fosse per i “guerrieri da tastiera”.

Che dovrebbero decidersi: perché i Poteri Forti dovrebbero inventarsi un’invasione aliena per fare quello che secondo loro bastava, guarda, usare il Green Pass?

