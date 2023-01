Bill Gates annuncia la prossima pandemia, recita una condivisione segnalataci. Un video dove due persone discutono di un ipotetico annuncio di una prossima pandemia.

Perché ovviamente non solo i “Poteri Forti” hanno piani malefici per lo sterminio del mondo che astrattamente ucciderebbero chi gli è fedele per tenersi i “piantagrane”, ma hanno anche il vizio di annunciarli con largo anticipo come un allucinato fumettone per ragazzetti troppo cresciuti.

Bill Gates annuncia la prossima pandemia (e non ho niente da mettermi)

La falsariga della fake news è la medesima delle controversie circondanti “Event 201”, ed è la medesima che ha coinvolto anche il c.d. “Vaiolo delle Scimmie”.

Sostanzialmente sappiamo tutti che Bill Gate ha una fondazione che si occupa del contrasto di “povertà, diseguaglianze e malattie nel mondo“.

Per tale scopo nel 2019 in collaborazione con l’Ospedale John Hopkins tennero una tavola rotonda/esercitazione per spiegare come con la cooperazione internazionale, un approccio etico alla medicina (che ad esempio non lasci le nazioni emergenti e povere al loro destino) uno sforzo corale e collettivo potrebbe vincere qualsiasi pandemia.

Si trattava del cosiddetto “Event 201”, nei confronti del quale i notutto diedero completamente di matto, costringendo la struttura ospedaliera a dichiarare che nonostante, ovviamente, nessuno di loro prevede nel futuro quantomeno si poteva prendere spunto da quanto discusso anziché darsi al complottismo.

Il 23 Ottobre sempre il John Hopkins ha tenuto una nuova esercitazione/scenario di follow up, ipotizzando un immaginario virus “SERS” sul quale “scaricare” tutto quanto appreso nel contrasto a SARS-CoV-2.

Conclusione

Si tratta di scenari immaginari creati per esaminare nel primo caso gli effetti di una epidemia diffuso, nel secondo per raccogliere le lezioni apprese durante la Pandemia da COVID19.

Nessuno ha quindi annunciato una nuova pandemia, nè avrebbe senso che Bill Gates, come un cattivone da fumetto, annunci i suoi piani segreti a chiunque sia in grado di usare un computer.

