Quasi 100 app Android che dobbiamo cancellare oggi per un malware a maggio

Altro appuntamento con le app Android che dobbiamo assolutamente cancellare dai nostri smartphone a maggio 2022. Dopo il nostro ultimo report di alcune settimane fa, infatti, sono venute a galla altre applicazioni Android che vanno rimosse, in relazione alla diffusione di un’ulteriore minaccia per tutti. Proviamo a capire di cosa stiamo parlando, in modo da non lasciare nulla al caso vista la tematica assai delicata presa in esame questo lunedì.

Lista completa delle app Android che dobbiamo rimuovere a maggio 2022

L’elenco, come potrete notare, è molto ampio. Si tratta di app Android che non necessariamente hanno riscosso un grande successo in Italia, ma che al contempo potrebbero coinvolgere un numero non indifferente di utenti che in questi anni hanno deciso di procedere con il download. Ecco perché dovete fare attenzione, come riportano svariate fonti ad inizio mese. Questa la lista che dobbiamo prendere seriamente in esame oggi:

art.photo.editor.best.hot

bedtime.reminder.lite.sleep

am.i.the.best.friends.hh

appodeal.test

beauty.mirror.lite

bedtimehelper.android

bkkmaster.android

calculator.game

card.life

cartoon.camera.pro.android

code.identifier.android

code.recognizer.android

color.spy.game

ute.kittens.puzzlegame.android

cute.love.test.android

daily.wonderful.moment

dailycostmaster.android

dangerous.writing.note

data.securite.data

days.daysmatter365.android

days.remind.calendar

detector.noise.tool

dodge.emoji.game

dog.bark.picture.puzzle

drink.water.remind.you

ezzz.fan.sleep.noise

fake.call.girlfriend.prank2019

fakecaller.android

fake.caller.plus

false.location

fancy.lovetest.android

fast.code.scanner.nmd

filemanagerkilopro.android

filemanagerupro.android

filemanageryo.android

filemanagerzeropro.android

find.difference.detective.little

find.you.lover.test

rame.easy.phone

frank.video.call.lite

free.code.scanner.nmd

free.lucky.prediction.test

funny.lie.truth.detector

funny.word.game.english

game.color.hunter

ice.survival.berg

idays.dayscounter.android

important.days.matter

instanomo.android

isleep.cycleclock.android

led.color.light.rolling

lite.fake.gps.location

lovetest.plus.android

love.yourself.women

lucky.charm.text

lucky.destiny.teller

magnifying.glass.tool

math.braingame.puzzle.riddle

iq.puzzle.riddle.braingame

puzzles.riddle.braingame

com.multiple.scanner.plus.nmd

big.days.counter

constellation.love.work

my.pocker.mobile.mirror

nanny.tool.data

nice.mobile.mirror.hd

nomophotoeditor.android

non.stop.writing

phone.lite.frame

phone.mirror.pro

pocker.pro.mobile.mirror

prank.call.fake.ring

phonecallmaker.android

pro.test.noise

puzzle.cute.dog.android

scan.code.tool

simple.days.counter

sleep.comfortable.sounds

sleep.in.rain

sleepassistantool.android

sleeptimer.android

smart.scanner.master.nmd

find.your.love

fortune.tester

lover.match

tiny.scanner.tool.nmd

wmmaster.android

word.fun.level.english

good.lucky.is.coming.hh

mobi.clock.androidmy.lucky.goddness.today.test

fake.location.changer

better.calculator.plus

mobile.calculator.master

best.fortune.explorer

better.fortune.signs

clam.white.noise

ake.incoming.call

good.luck.everyday

location.faker.master

multiple.fortune.test

scanner.master.plus

test.what.suitable

L’installazione delle app Android che sono state segnalate dagli studi più recenti, in buona sostanza, espone i nostri smartphone a rallentamenti, crash, crash improvvisi oltre al rischio reale di furto del denaro nel conto e dei nostri dati personali. Per il momento, non le troverete nel Play Store, ma è chiaro che debbano essere cancellate nel più breve tempo possibile.

