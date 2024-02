Quanto guadagna Amadeus per il Festival di Sanremo 2024: sul cachet ci sono poche fonti

Quanto guadagna Amadeus per il Festival di Sanremo 2024? Circolano voci assolutamente infondate in merito al chachet del conduttore della rassegna canora, considerando il fatto che se da un lato alcune testate nazionali hanno diffuso delle anticipazioni in merito, in altre circostanza dobbiamo parlare necessariamente di “nessuna fonte“. Andiamo con ordine, con una serie di informazioni che aiuteranno a mettere in chiaro alcuni importanti aspetti, che solitamente hanno una certa presa soprattutto sui social.

Capiamo quanto guadagna Amadeus per il Festival di Sanremo 2024: occorrono chiarimenti sulle fonti relative al cachet

In passato ci siamo soffermati, anche qui da noi, su vere e proprie bufale, come la scelta di Pino Insegno per la conduzione della trasmissione in seguito alla salita al governo di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Detto questo, ad oggi una risposta di massima al quesito “quanto guadagna Amadeus per il Festival di Sanremo 2024” ci sarebbe, pur essendo non ufficiale. Nello specifico, a detta di un giornale autorevole come La Stampa, lo stipendo da direttore artistico e conduttore della nuova edizione dovrebbe aggirarsi attorno ai 700.000 euro.

Cifra molto alta, se confermata, essendo raddoppiata rispetto a quanto registrato in passato. Senza voler mettere in discussione l’attendibilità di una delle testate più famose in Italia, è importante evidenziare che al momento non si hanno riscontri ufficiali sull’argomento. A maggior ragione, se pensiamo al fatto che sui social circolano post di protesta in cui si parla addirittura di un compenso che avrebbe abbatturo il muro del milione di euro.

Come sempre, dunque, si passa rapidamente al populismo ed alle notizie infondate, pur di alimentare la cultura dell’urlo e della protesta. Staremo a vedere se verranno fornite ulteriori informazioni su quanto guadagna Amadeus per il Festival di Sanremo 2024, ma nel frattempo sarebbe il caso di non sbilanciarsi troppo sul suo cachet, in assenza di dati incontrovertibili.

