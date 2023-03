Pino Insegno condurrà il Festival di Sanremo 2024 al posto di Amadeus: zero fonti ad oggi

Ci sono indiscrezioni che girano sul web totalmente infondate, per quanto concerne il possibile ritorno di Pino Insegno non solo alla Rai, ma direttamente alla conduzione del Festival di Sanremo 2024. Con tanto di saluti definitivi ad Amadeus, che tanto bene ha fatto in questi anni in termini di ascolti. Come se non bastassero alcune fake news riguardanti quest’ultimo, che in passato abbiamo puntualmente trattato ed analizzato in ogni dettaglio, oggi tocca passare al “nessuna fonte”.

Pino Insegno alla conduzione del Festival di Sanremo 2024 al posto di Amadeus: non abbiamo fonti ad oggi

In realtà, i rumors del giorno non sono del tutto campati per aria, se pensiamo al fatto che Pino Insegno abbia effettivamente lasciato intendere che siamo a buon punto per il suo ritorno in Rai. Alla luce degli ottimi rapporti con la nuova Premier, Giorgia Meloni, in tanti hanno collegato vari punti del puzzle, ipotizzando che l’influenza politica di Fratelli d’Italia possa in qualche modo determinare un cambiamento drastico anche in vista del Festival di Sanremo 2024.

In verità, al momento nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato dichiarazioni con le quali possiamo immaginare nel concreto uno scenario simile. Certo, Fiorello ci scherza su, chiedendo alla stessa Giorgia Meloni di non far fuori il suo grande amico Amadeus dall’organizzazione del Festival di Sanremo. Detto questo, si parla ad oggi di aria fritta, visto che le informazioni più autorevoli ed accurate non prevedono ribaltoni a dieci mesi dalla rassegna canora più amata dagli italiani.

Cosa succederà a medio termine non è dato saperlo, se non altro perché quello della tv è un mondo in costante evoluzione, dove le certezze di oggi vengono del tutto ribaltate in pochi giorni. Da qui a dire che Pino Insegno sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2024 al posto di Amadeus, però, ce ne passa secondo quanto raccolto finora.

