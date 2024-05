Quanti errori su Ken umano morto e Rodrigo Alves, ma i commenti in Italia sono pure peggio

Da oltre 24 ore dobbiamo fare i conti con molteplici errori a proposito del Ken umano morto, visto che in tanti stanno dando per scontato che a perdere la vita sia stato Rodrigo Alves. Una situazione per certi versi imbarazzante, visto che si sbaglia persona a causa di pagine Facebook connesse sempre al solito sito, il numero uno per eccellenza in Italia sul fronte clickbait. Non lo citiamo per evitare di fare pubblicità gratuita, ma la vicenda ha sollevato un’altra questione rilevante nel nostro Paese.

Troppi errori su Ken umano morto e Rodrigo Alves: oggi i commenti in Italia sono pure peggio del clickbait

I dettagli della vicenda li abbiamo forniti nella giornata di ieri con un altro pezzo. La storia del Ken umano morto non è una bufala in senso stretto, visto che un giovane con quella fissa è effettivamente venuto a mancare. Tuttavia non si tratta di Rodrigo Alves, che ora ha deciso di “convertirsi” al mondo di barbie, ma di un altro ragazzo scomparsi a soli 20 anni. A questo aggiungiamo il fatto che l’annuncio risalga al 2015, nonostante qualcuno spacci la notizia come freschissima. Il peggio, però, si ha nei commenti a questi post:

“Ben 40 Mila euro spesi in 4 anni per fare interventi chirurgici ossessionanti. Se li poteva magnà i soldi, forse era più felice e viveva ancora. Quando uno ha i soldi e non ha il cervello nella testa e si rovina così queste sono le conseguenze. Cavoli suoi, scusate è morto“.

Al di là della mancanza di empatia e di approfondimenti sulla storia del Ken umano morto, sarebbe bastato analizzare meglio la vicenda per comprendere che il ragazzo sia venuto a mancare per leucemia. La correlazione con gli interventi subiti per assomigliare a Ken è possibile, ma ad oggi non abbiamo certezze totali in merito. In ogni caso, parliamo sempre di un ragazzo morto a soli 20 anni, al netto del fatto che non si tratti di Rodrigo Alves.

