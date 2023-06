Quando iniziano i saldi estivi in Italia: calendario oltre Lombardia, Veneto e Campania

In tanti oggi si chiedono quando iniziano i saldi estivi in Italia, provando ad analizzare al meglio il calendario completo del nostro Paese andando oltre Lombardia, Veneto e Campania. Da sempre le regioni più calde sotto questo punto di vista, insieme al movimento registrato in questo particolare periodo dell’anno a Roma. Fondamentale fare il punto della situazione per farsi trovare pronti.

Dritte su quando iniziano i saldi estivi in Italia: calendario completo non solo in Lombardia, Veneto e Campania

Insomma, andiamo oltre le guide utili del passato sulle pensioni. Dunque, occorre passare subito dalla teoria alla pratica, perché in alcune aree del Paese come potrete notare con il nostro articolo di oggi non c’è un momento da perdere. Per capire quando iniziano i saldi estivi in Italia, occorre prendere in esame qui di seguito il calendario andando oltre Lombardia, Veneto e Campania:

Abruzzo dal 6 luglio per 60 giorni: consentito effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;

Basilicata dal 6 luglio fino al 6 settembre con divieto delle vendite promozionali 130 giorni prima della data inizio saldi;

Calabria dal 6 luglio fino al 4 settembre per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi;

Campania dal 6 luglio per 60 giorni: stabilito il divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Emilia Romagna dal 6 luglio per 60 giorni: stabilito il divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Friuli Venezia Giulia dal 6 luglio fino al 30 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;

Lazio dal 6 luglio per 6 settimane: stabilito il divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Liguria dal 6 luglio fino al 19 agosto per 45 giorni: stabilito il divieto di vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi;

Lombardia dal 6 luglio per 60 giorni: stabilito il divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Marche dal 6 luglio fino al 31 agosto: stabilito il divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Molise dal 6 luglio per 60 giorni: stabilito il divieto di vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi;

Piemonte dal 6 luglio per 8 settimane: stabilito il divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Puglia dal 6 luglio fino al 15 settembre: stabilito il divieto di vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi;

Sardegna dal 6 luglio per 60 giorni: stabilito il divieto di vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi;

Sicilia dal 6 luglio fino al 15 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;

Toscana dal 6 luglio per 60 giorni: stabilito il divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Umbria dal 6 luglio fino al 3 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;

Valle d’Aosta dal 6 luglio fino al 30 settembre: stabilito il divieto di vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi;

Veneto dal 6 luglio fino al 31 agosto: stabilito il divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Trento e Provincia partiti per 60 giorni, anche se ai commercianti è consentito di scegliere liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

A questo punto, dovreste avere a disposizione tutte le informazioni del caso per comprendere quando iniziano i saldi estivi in Italia, superando i confini di Roma, oltre a quelli di regioni come Lombardia, Veneto e Campania.

