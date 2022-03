Quando viene pagata la pensione di aprile 2022: nuovo calendario pagamento Poste e banca

Quando viene pagata la pensione di aprile 2022, in riferimento a Poste e banca? Questo il quesito che aleggia nelle case di tanti italiani, anche perché rispetto a quanto riportato il mese scorso, ci saranno importanti novità da prendere in esame qui nel nostro Paese. Provando a scendere maggiormente in dettagli, il calendario del pagamento cambierà esclusivamente con Poste, mentre sul fronte bancario l’accredito dovrebbe avvenire regolarmente durante il primo giorno feriale del mese entrante.

Capiamo insieme quando viene pagata la pensione di aprile 2022 con Poste e banca

Dunque, se vi state chiedendo quando viene pagata la pensione di aprile 2022 con Poste e banca, bisogna tornare per forza di cose alla fase antecedente al Covid. Se da un punto di vista simbolico quello che vi riportiamo oggi è un qualcosa di bello, in quanto altro potrebbe essere visto come altro segnale in vista del ritorno alla normalità, al contempo ci sono alcuni aspetti che dobbiamo prendere necessariamente in considerazione già oggi 25 marzo.

Facciamo ordine. Quando viene pagata la pensione di aprile 2022 con Poste e banca? Premesso che sul fronte bancario non cambierà nulla il prossimo mese, bisogna rifarsi alla nota ufficiale di INPS, riportata di recente anche dal sito Tuttolavoro 24. In sostanza, qualora abbiate necessità di recarvi alle Poste per riscuotere la vostra quota, il calendario di riferimento sarà il seguente:

1° aprile dalla A alla C;

2 aprile (mattina) dalla D alla G;

4 aprile dalla H alla M;

5 aprile dalla N alla R;

6 aprile dalla S alla Z.

Dunque, stop al pagamento nei giorni conclusivi del mese antecedente. Le precedenti misure, infatti, avevano lo scopo di consegnare la quota ai pensionati in anticipo per dar loro respiro. Ora cambia tutto con le Poste ed il ritorno alla normalità post Covid dice quando viene pagata la pensione di aprile 2022. Staremo a vedere se le cose cambieranno con il trascorrere dei mesi, sperando che la pandemia non condizioni nuovamente le nostre vite.

