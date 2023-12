La notizia di oggi ha scosso il mondo del calcio e, al netto dei nostri primi chiarimenti in merito in tarda mattinata, ci sono tanti tifosi che alimentano notizie non confermate su quando inizia la SuperLega europea e quali squadre italiane saranno ammesse. Almeno per quanto concerne la prima edizione che per forza di cose non potrà essere generata dai soliti meriti sportivi. La premessa dalla quale partire è che, ad oggi, c’è solo un progetto in piedi e tutto il resto è ancora molto astratto.

Cosa sappiamo su quando inizia la SuperLega europea e quali squadre italiane saranno ammesse alla prima edizione

Detto questo e spostandoci rigorosamente nel campo delle ipotesi, possiamo quantomeno provare a prevedere scenari su quando inizia la SuperLega europea e quali squadre italiane saranno ammesse. In primo luogo, il progetto attualmente in piedi non prevede un sistema chiuso in stile NBA per intenderci. Dunque, con il trascorrere del tempo qualsiasi squadra può diventare potenzialmente protagonista di questa competizione.

La proposta attuale prevede 64 club distribuiti in 3 categorie che veranno chiamate Star, Gold e Blue. Quest’ultima accoglierà il 50% delle squadre e sarà quella più connessa alle singole leghe nazionali. Insomma, chi farà bene nei rispettivi campionati, arriverà presto nella divisione Blue. Ci sarà un meccanismo di promozioni e retrocessioni per ciascun gruppo, mentre la prima edizione potrebbe essere condizionata dall’andamento delle squadre nelle ultime edizioni delle coppe europee.

Considerando che la Lega Star sarà composta da 16 squadre, è ipotizzabile che i top campionati possano contare teoricamente su un paio di squadre. Allo stato attuale, fosse così, Inter e Juventus sarebbero in condizioni privilegiate, ma il discorso è in continua evoluzione. Quanto alle tempistiche, in casa Barcellona avevano ipotizzato che si potesse partire dal 2025. Dunque, ora dovremmo avere le idee un po’ più chiare su quando inizia la SuperLega europea e quali squadre italiane saranno ammesse in un primo momento.

