Quando gioca la nazionale italiana di calcio: chiarimenti sulle partite amichevoli dell’Italia

In tanti si chiedono quando gioca la nazionale italiana di calcio. Con la sosta della Serie A, infatti, per tanti appassionati non resta altro che godersi le partite amichevoli dell’Italia, in vista dei playoff che ci diranno se parteciperemo o meno ai prossimo Mondiali. Appuntamenti in programma a fine marzo, con la semifinale prevista il giorno 24 contro la Macedonia e l’eventuale finale che si dovrà disputare in casa del Portogallo o della Turchia. Insomma, situazione non ideale, ma fino ad allora non ci saranno test contro altre squadre.

Quando gioca la nazionale italiana di calcio: cosa sappiamo sulle partite amichevoli dell’Italia

Dopo aver chiarito la storia dei premi in seguito agli Europei, come vi abbiamo riportato in estate con un altro articolo, tocca dunque precisare un altro concetto. Sostanzialmente, quando gioca la nazionale italiana di calcio? Non in questo weekend, in quanto lo stage organizzato dalla FIGC per Mancini si è già concluso. I giocatori convocati sono tornati nei rispettivi club, in modo tale da prepararsi in vista della prossima giornata di Serie A.

Un appuntamento, dunque, che non ha contemplato nuove partite amichevoli per l’Italia, puntando più che altro sulla volontà di fare gruppo nell’ottica dei playoff decisivi in programma tra due mesi. Al contempo, la sosta per le nazionali si è rivelata indispensabile per andare avanti coi match di qualificazione per i Mondiali in altre zone del mondo. Basti pensare all’America (Brasile e Argentina, per intenderci, hanno già disputato una delle due partite in programma in questa finestra), ma anche all’Asia. Alcuni turni erano saltati anche a causa del Covid.

Dunque, se vi state chiedendo quando gioca la nazionale italiana di calcio in questi giorni, meglio mettersi l’anima in pace. Non ci saranno partite amichevoli dell’Italia, per la gioia dei club che non si ritroveranno con giocatori stanchi o addirittura infortunati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.