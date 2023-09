Quando esce l’aggiornamento iOS 17 in Italia: orario di uscita oggi 18 settembre

In tanti da questa mattina ci hanno posto domande su quando esce l’aggiornamento iOS 17 in Italia, visto che l’orario di uscita oggi 18 settembre non è stato annunciato in via ufficiale da Apple. L’azienda è alle prese con il caso dell’iPhone 12, ritenuto pericoloso per le radiazioni emesse dalla Francia. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con un altro articolo per tutti coloro che si sono posti delle domande, in termini di sicurezza, anche qui da noi. Questo lunedì, però, le luci dei riflettori convergono verso altre tematiche.

Capiamo quando esce l’aggiornamento iOS 17 in Italia: previsioni sull’orario di uscita oggi 18 settembre

Se vi state chiedendo quando esce l’aggiornamento iOS 17 in Italia, come accennato in precedenza non abbiamo feedback concreti e definitivi da Apple in merito all’orario di uscita oggi 18 settembre. Tuttavia, disponendo di due iPhone in redazione e seguendo sempre con attenzione le mosse della mela morsicata, qualche previsione possiamo farla. Del resto, se c’è una cosa che abbiamo capito in questi anni, è che Apple difficilmente sorprende coi suoi eventi e con le varie release che si susseguono nel corso dei mesi.

In sostanza, è possibile prevedere che l’uscita del tanto atteso aggiornamento iOS 17 possa avvenire tra le 19.30 e le 20 italiane, visto che i server cominciano ad emettere segnali dalle 19 in poi. Considerate il tutto come l’ingorgo di una metropoli nell’orario di punta, motivo per il quale si rischia di attendere anche un’ora prima che possa arrivare l’apposita notifica per procedere con l’installazione dalle nostre parti.

Se da un lato è ora più chiaro quando esce l’aggiornamento iOS 17 in Italia, grazie all’orario di uscita oggi 18 settembre facilmente prevedibile con le mosse del passato di Apple, suggeriamo a tutti di muoversi con cautela. Installare tutto in tarda serata o addirittura domani, infatti, può essere utile per comprendere tramite altri utenti se il rilascio sia in qualche modo caratterizzato da bug più o meno significativi.

