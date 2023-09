Contromisure sulle radiazioni degli iPhone 12 e voci su modelli pericolosi in Italia: parla Apple

Si parla da un paio di giorni a questa parte della vicenda inerente le radiazioni degli iPhone 12, considerando il fatto che in Francia questi modelli sarebbero stati dichiarati pericolosi per la salute dalle autorità. Come tutti sanno, da sempre ogni Paese vigila con grande attenzione su un tema tanto delicato, al punto che ora si prospetta addirittura il blocco delle vendite per Apple. Una situazione da affrontare al più presto, pur parlando di prodotti lanciati sul mercato ben tre anni fa. Un’enormità, considerando i ritmi di questo mercato.

Sta per arrivare un aggiornamento contro le radiazioni degli iPhone 12 e questione su modelli pericolosi in Italia

E così, dopo aver parlato in passato del tema della compatibilità tra i vari iPhone presenti sul mercato ed un’app in continua evoluzione come WhatsApp, bisogna concentrarsi su un altro aspetto. Apple non si è persa in chiacchiere, al punto da elaborare nel giro di poche ore un nuovo aggiornamento software per rientrare dentro parametri che possano essere ritenuti accettabili dalle autorità francesi. Senza dimenticare che anche il Belgio stia iniziando a monitorare con interesse la questione.

Scendendo in dettagli sul tema delle radiazioni degli iPhone 12, la mela morsicata fa sapere che verrà distribuito a stretto giro un aggiornamento del software per adeguare i modelli di questa serie al protocollo utilizzato dalle autorità di regolamentazione in Francia. Così facendo, l’auspicio è che dopo i successivi test di rito che verranno condotti sui dispositivi, gli stessi iPhone 12 possano continuare ad essere disponibili nel Paesei in questione.

In tanti si stanno chiedendo se gli iPhone 12 possano essere ritenuti pericolosi anche in Italia. In verità, secondo il colosso americano la questione delle radiazioni degli iPhone 12 sarebbe legata ad uno specifico protocollo di test utilizzato dalle autorità di regolamentazione francesi. Allo stato attuale, i valori secondo i veritici aziendali non rappresenterebbero un rischio per la sicurezza del cliente.

