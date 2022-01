Addii pesanti con WhatsApp: in aggiornamento la lista di iPhone e Samsung bloccati nel 2022

Normale pensionamento e nessuna decisione politica con l’aggiornamento della lista di dispositivi bloccati da WhatsApp nel corso del 2022. A differenza di quanto riportato negli anni scorsi, stavolta abbiamo anche dei nomi illustri, soprattutto tra gli iPhone e i Samsung Galaxy, se non altro perché alcuni prodotti risultano ancora moderatamente popolari qui in Italia. Dunque, non solo migliorie nel corso dei prossimi dodici mesi con l’app di messaggistica, in relazione a quanto riportato pochi giorni fa, ma anche una scrematura fisiologica.

In aggiornamento la lista di iPhone e Android bloccati su WhatsApp nel 2022

Ecco perché abbiamo ritenuto opportuno ritornare sull’argomento nello scorcio iniziale di gennaio. Se avete iniziato a riscontrare problemi al momento dell’accesso a WhatsApp, è possibile che il vostro device iPhone o Android sia stato bloccato dall’app. Già, perché da gennaio 2022 inizia ad entrare in vigore il provvedimento che ci conduce dritti verso quella che gli addetti ai lavori chiamano obsolescenza programmata. Come accennato, abbiamo anche qualche esclusione illustra in questo specifico contesto.

Per quanto concerne Apple, l’aggiornamento dell’elenco in questione coinvolge in primis gli iPhone 6 e gli iPhone 6S, senza dimenticare la prima generazione di iPhone SE. Passando al mondo Android, Samsung resta il brand più popolare in Italia. Qui il taglio di WhatsApp coinvolge dispositivi come il Galaxy Trend Lite, il Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini e Galaxy Xcover 2, Galaxy Core e Galaxy Ace 2. Soprattutto quest’ultimo, a quanto pare, è ancora abbastanza utilizzato qui da noi.

Attenzione anche al mondo Huawei, visto che qui vedremo fatti fuori modelli come Ascend G740, Ascend Mate e Ascend D2. In netto calo LG, ma occhio ai vari Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact e Optimus L4 II Dual. Insomma, l’aggiornamento degli smartphone per i quali vedremo WhatsApp bloccato stavolta non sarà indifferente.

