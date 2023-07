Pupo morto al pari di Ignazio Boschetto de ‘Il Volo’ è una bufala: duplice titolo pessimo

Sono in grande forma, oggi 13 luglio, le testate che sono solite dare in pasto ai propri lettori titoli pessimi, come abbiamo avuto modo di constatare in mattinata a proposito sia di Pupo morto, sia di Ignazio Boschetto de “Il Volo“. Un doppio clickbait palese, che ricorda molto la tematica trattata nella giornata di ieri a proposito di Michael Schumacher. Allo stato attuale, infatti, sembra non esserci un modo per frenare il modus operandi di questi siti, ma si spera sempre in un intervento dell’algoritmo di Facebook e Google per bastonarli.

Chiariamoci su Pupo morto al pari di Ignazio Boschetto de ‘Il Volo’: doppia bufala che nasce da un duplice titolo rivedibile

Andiamo con ordine e soffermiamoci in prima istanza sulle voci riguardanti Pupo morto. Il cantante non è passato a miglior vita, dopo essere diventato nuovamente popolare agli occhi del pubblico per la sua partecipazione nelle vesti di opininosta in occasione dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Tutto nasce da una sua vecchia intervista, durante la quale ha raccontanto che nello scorcio finale degli anni ’80 abbia avuto pesanti problemi con il gioco.

Prima di essere aiutato dal suo grande amico, Gianni Morandi, avrebbe pensato anche al suicidio. Da qui a parlare di Pupo morto ce ne passa e per fortuna con il trascorrere degli anni la situazione migliorata per lui. Anche il pezzo incriminato spiega tutto nell’articolo, pur attirando l’attenzione degli utenti con un titolo che non ha nulla a che vedere con la storia nel suo complesso.

Anche i timori su gnazio Boschetto de ‘Il Volo’ morto sono infondati. Il clickbait, infatti, qui ci parla di un malore improvviso che, in realtà, ha colpito anni fa il papà Vito. Dunque, occorre darci un taglio con le voci su Pupo morto al pari di Ignazio Boschetto de ‘Il Volo’. Per fortuna, è una doppia bufala che, come spiegato nel nostro approfondimento, è figlia di un duplice titolo pessimo.

