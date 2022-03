Puntuale Barbara Balanzoni su Mihajlovic e la malattia tornata a causa del vaccino

In tanti ci state segnalando lo screenshot di un post che sarebbe stato pubblicato in queste ore da Barbara Balanzoni, l’anestetista diventata punto di riferimento dei NoVax nel corso degli ultimi mesi, che in qualche modo tenderebbe ad evidenziare la correlazione tra il ritorno della malattia di Mihajlovic ed il vaccino. Una questione decisamente singolare, del tutto antiscientifica, come del resto abbiamo anticipato nella giornata di ieri con un primo approfondimento relativo alla “ricaduta” per il tecnico del Bologna.

L’ipotesi di Barbara Balanzoni su Mihajlovic e la malattia tornata come conseguenza del vaccino

Purtroppo per lui, infatti, si tratta di un’evoluzione della leucemia non così rara, che trova ampie spiegazioni attraverso il mondo della medicina. Tesi che, evidentemente, non convincono Barbara Balanzoni, stando ad un tweet che ha deciso di pubblicare nelle ultime ore. Dunque, senza troppi giri di parole vi diciamo che il suddetto screenshot si riferisca ad un post effettivamente rilanciato da questo personaggio tanto discusso su Twitter.

Il raffronto assai presunto tra il ritorno della malattia di Mihajlovic e la somministrazione del vaccino nasce da alcune dichiarazioni del diretto interessato, il quale ha detto tempo fa che non vaccinarsi contro il Covid sia da stupidi. Parole dettate da un momento di grande emotività e dal fatto di aver perso un amico a causa del virus. Il punto è che l’allenatore del Bologna ha fatto la terza dose a novembre, come si percepisce dal video specifico della Gazzetta dello Sport.

Premesso che ad oggi non esistano prove sulla correlazione tra la leucemia ed il vaccino Covid, appare quantomeno fantasioso sposare la teoria di Barbara Balanzoni. Oltre quattro mesi di distanza tra i due eventi, con la malattia spiegato in modo assai differente dalla comunità scientifica. Insomma, anche oggi il mondo dei NoVax si alimenta di notizie del tutto prive di fonti e di solidità.

