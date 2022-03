Che malattia ha Mihajlovic: annuncio in conferenza stampa sulla leucemia e chiarimenti

Che malattia ha Sinisa Mihajlovic? In tanti, in questi anni, hanno iniziato gradualmente a dimenticare quanto avvenuto nell’estate del 2019, quando l’allenatore del Bologna tenne una conferenza stampa per annunciare il sopraggiungere della leucemia. In quel frangente, il tecnico se la prese con il giornalista Ivan Zazzaroni, reo di aver anticipato al mondo la notizia che gli era arrivata in anteprima. Ne parlammo a suo tempo con un articolo specifico in merito. Oggi, purtroppo, l’argomento è tornato attuale, ma con alcune precisazioni che non vanno tralasciate.

Capiamo che malattia ha Sinisa Mihajlovic: precisazioni sulla leucemia annunciata in conferenza stampa

Lecito chiedersi che malattia ha Sinisa Mihajlovic. Esattamente come avvenuto tre anni fa, tocca fare i conti con la leucemia, ma alcuni titoli di giornale stanno ingigantendo la cosa, soprattutto se raffrontati con le reali dichiarazioni dell’allenatore arrivate oggi 26 marzo. Come si può notare dal video YouTube, che trovate anche a fine articolo, è stato il diretto interessato a gettare acqua sul fuoco. Almeno parzialmente, provando ad inquadrare bene la situazione che lo vede coinvolto.

Certo, la malattia è tornata ed appare palese che si tratti della leucemia che lo ha messo a dura prova nel 2019. Tuttavia, lo stesso Mihajlovic ha spiegato a tutti che questa volta la situazione sia assai differente. Si tratta di giocare in anticipo, come ha precisato utilizzando il gergo calcistico. Basta questo per affermare che il contesto odierno sia decisamente meno delicato rispetto al precedente, al netto del fatto che dovrà allontanarsi dal mondo del calcio per alcune settimana.

Che malattia ha Mihajlovic? Detto della leucemia, ci sono diversi contributi in rete che spiegano il suo possibile ritorno. Tuto nasce da alcune cellule tumorali, per la precisione le staminali del cancro, le quali hanno una caratteristica ben precisa: quella di dividersi molto più lentamente rispetto alle altre. Per questa ragione, tendono ad essere più resistenti alla chemioterapia.

