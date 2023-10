Prossimo turno dopo il messaggio ‘bonus non erogabile per fondi temporaneamente non disponibili’

Decisamente poco piacevole la sorpresa nella quale si sono imbattuti oggi tanti utenti che, a conti fatti, speravano di poter ottenere un’agevolazione dallo Stato, alla luce delle tante segnalazioni sul feedback “bonus non erogabile per fondi temporaneamente non disponibili“. Come avrete intuito, dunque, stiamo parlando del bonus trasporti di ottobre 2023 per gli studenti, con il click day di domenica scorsa che non ha fatto registrare solo notevoli rallentamenti per coloro che intendevano presentare domanda, ma anche esito negativo.

Cosa fare in caso di messaggio “bonus non erogabile per fondi temporaneamente non disponibili”

Dunque, dopo le difficoltà di domenica alla voce “visualizza bonus trasporti“, come vi abbiamo riportato tramite un articolo pubblicato sul nostro sito, ora la spiacevole sorpresa anche per chi aveva avuto la sensazione di essere rientrato nel discorso. Lecito, a questo punto, chiedersi cosa fare per evitare che la situazione si possa ripetere in occasione del prossimo treno, scongiurando la possibilità di imbattersi ancora nel messaggio “bonus non erogabile per fondi temporaneamente non disponibili”.

Sostanzialmente, chi ha ricevuto questo messaggio nelle ultime ore aveva presentato correttamente la domanda presso il Ministero dei Trasporti. Tra le altre cose, non senza difficoltà secondo le testimonianze che abbiamo avuto modo di raccogliere proprio durante il fine settimana. Nonostante questo, oggi 3 ottobre queste persone hanno appreso di dover ancora attendere il proprio turno, con agevolazioni economiche fino a 60 euro per il momento saltate.

Dunque, qualora abbiate visualizzato il messaggio “bonus non erogabile per fondi temporaneamente non disponibili”, non resta altro da fare che attendere il bonus trasporti di novembre 2023. Scontato il fatto che l’appuntamento sia in programma il giorno 1, seppur festivo, ancora una volta attorno alle 8 del mattino. Il tutto, sperando che in quel caso non ci siano ulteriori rallentamenti server, ma soprattutto il solito esaurimento fondi che caratterizza il click day di iniziative simili.

