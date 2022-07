Proporre il video dell’attacco dello squalo in Egitto nel Mar Rosso non è una grande idea

Lo diciamo subito a scanso di equivoci che, qui da noi, non troverete il il video dell’attacco dello squalo in Egitto nel Mar Rosso. La notizia del giorno, infatti, si focalizza sul decesso di due donne in vacanza. Una di origini austriache ed un’altra la cui identità non è stata ancora ufficializzata. Dovrebbe trattarsi di una vittima che proveniva dalla Romania. Al di là del racconto in sé, fa un certo effetto notare come alcune testate abbiano provato a spettacolarizzare un fatto di cronaca tanto grave, quanto insolito.

Lasciate perdere il il video dell’attacco dello squalo in Egitto nel Mar Rosso

Il discorso è il medesimo di sempre. Proporre il il video dell’attacco dello squalo in Egitto nel Mar Rosso non aggiunge nulla alla storia. Al massimo, sarebbe utile concentrarsi su linee guida per chi vuole andare in vacanza da quelle parti. Lo scorso fine settimana abbiamo affrontato una bufala proprio a tema squalo sul nostro sito, con una catena che ciclicamente finisce sotto la nostra lente d’ingrandimento. Oggi, invece, tocca partire purtroppo da una notizia vera e tragica, visto che la vicenda ruota attorno ad un fatto di cronaca ormai confermato da più fonti.

Basti pensare al fatto che anche Repubblica, nel pomeriggio, ha dato per certo l’attacco dello squalo in Egitto nel Mar Rosso, attraverso le parole pubblicate su Facebook dal ministero su Facebook. I fatti sono avvenuti nella zona di Sahl Hasheesh a sud di Hurghada e al momento non si hanno ulteriori dettagli sotto questo punto di vista.

Qualcuno ha deciso di proporre il video dell’attacco dello squalo in Egitto nel Mar Rosso. Per noi non è necessario e vale sempre la pena ricordare che la vittima potrebbe essere una persona a noi vicina, con relativo fastidio generato dalla pubblicazione di un contenuto simile. Nulla di nuovo, purtroppo.

