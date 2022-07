Il pescatore australiano Arnold Pointer non è amico dello squalo Cindy: fatevene una ragione

Rovinare il sogno di una storia apparentemente strappalacrime (o lacrime strappastoria, volendo citare il grande Maccio Capatonda) non fa mai piacere, ma mettendo per un attimo da parte il sarcasmo, tocca ribadire che il pescatore australiano Arnold Pointer in realtà sia amico dello squalo Cindy. Da alcuni giorni a questa parte sta tornando ad essere virale un post che abbiamo già preso in esame in passato sul nostro sito, ma è evidente che a tutti serva una ripassata. Quantomeno, per evitare la brutta figura della ricondivisione.

Non esiste che il pescatore australiano Arnold Pointer sia amico dello squalo Cindy

Bisogna mettersi l’anima in pace e capire una volta per tutte che il pescatore australiano Arnold Pointer non sia in alcun modo amico dello squalo Cindy. Anzi, l’uomo che trovate in post Facebook come questo ha un nome differente. L’uomo nello scatto, infatti, è Michael Scholl, fondatore del White Shark Trust in Sud Africa. Si tratta a conti fatti di un’associazione no profit per la tutela del Grande Squalo Bianco. L’immagine rientra semplicemente in un’attività promozionali della sua associazione.

Ogni anno la storia del pescatore australiano Arnold Pointer e dello squalo bianco Cindy torna prepotente. Puntualmente, con la dicitura “due anni fa” all’infinito. La bufala è stata scovata tempo fa da Reuters e, a conti fatti, trae origine da un Pesce d’Aprile reperibile qui e qui sul web. Ci si può facilmente ricollegare ad una rivista di pesca Francese, con edizione che risale addirittura al 2006(qui).

In sostanza, il pesce d’aprile è stato pubblicato per la prima volta nel numero di aprile 2006 della rivista in questione. Tutto ciò basta e avanza per ribadire a tutti che sia una bufala la storia del pescatore australiano Arnold Pointer, diventato amico dello squalo bianco Cindy dopo aver liberato quest’ultima. Occhio a post del genere sui social.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.