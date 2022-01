“Prometto di pagare le tasse in Francia”: utenti trollano concorso Amazon

“Prometto di pagare le tasse in Francia”: questo il risultato di un concorso Amazon per trovare un nuovo lancio pubblicitario da usare come descrizione in Instagram.

Un bizzarro esempio di eterogenesi dei fini, eccessiva fiducia nella Rete e nemesi dell’uomo qualunque contro la Multinazionale.

Tutto nasce quando Amazon Prime Video francese decide di postare un’immagine stampa di “The Boys”, parodia di supereroi facente parte del pacchetto Prime Video, col volto sorridente dell’attrice Dominique McElligott e la didascalia “Il miglior commento sarà usato in descrizione”, con primo commento “non deludeteci”

Infatti gli utenti hanno deciso di fare anche di peggio votando come bio un commento in particolare: “Prometto di pagare le tasse in Francia”.

A quel punto ogni tentativo di fermare il blast collettivo è stato del tutto inutile: quando Amazon ha cercato di rimuovere il commento sgradito, se lo è ritrovato ripubblicato da molti altri utenti, nell’evidente tentativo se non di farlo tornare in gara, di rendere virale quel “Prometto di pagare le tasse in Francia”.

Tentativo evidentemente riuscito.

