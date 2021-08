Profonda superficialità sulla fidanzata di Victoria De Angelis dei Manesikin: “Levati la croce”

Ci sono un po’ di concetti da chiarire a proposito della presunta fidanzata di Victoria De Angelis dei Maneskin. In realtà, proprio quel “presunta” fa tutta la differenza del mondo e rappresenta il presupposto del nostro articolo di oggi. Cerchiamo di capire bene di cosa stiamo parlando, considerando che in passato ci siamo già soffermati con un altro articolo sul modo in cui le persone abbiano reagito alle dichiarazioni della diretta interessata. Soprattutto dal punto di vista del suo orientamento sessuale.

Facciamo chiarezza sulla presunta fidanzata di Victoria De Angelis dei Maneskin

Perché occorre dedicare un pezzo alla presunta fidanzata di Victoria De Angelis dei Maneskin? In questi giorni, ci sono stati diversi titoloni di giornali in cui si parla appunto della sua compagna. Poi, aprendo, si trovano le precisazioni sul fatto che l’identità di questa persona sia top secret. Così come non si conosca al momento il suo ruolo nella vita di Victoria. Eppure, i titoloni danno etichette chiare. Clickbait allo stato puro. Per non parlare delle reazioni di alcune persone sui social:

“Si mette pure la croce come orecchino! Loro liberi di fare ciò che vogliono, ma ricordatevi che tutto ciò fa parte di un progetto ben preciso per destabilizzare i giovani, e fare andare tutto allo sfacelo. Nelle pubblicità, nei film, telenovela cercano di fare il possibile per rovinare i giovani”;

“Ormai va di moda spiattellare le proprie tendenze: si ottengono un’infinità di commenti capaci di far litigare e discutere a più non posso. Personaggi che hanno bisogno dell’approvazione generale che non avranno mai. Anzi obbligano tanti a dire: fa quello che ti pare, ma a noi che ce ne frega?“.

Insomma, come al solito la storia della possibile fidanzata di Victoria De Angelis dei Maneskin tira fuori il peggio di noi. Dai titoloni dei giornalisti, alle reazione delle persone comuni su Facebook.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.