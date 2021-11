Profilassi sotto ipnosi in Svizzera per combattere paura e indecisione (e non solo)

Non avremmo mai pensato di parlare di profilassi sotto ipnosi, ma in Svizzera ci siamo arrivati.

Veramente non solo in Svizzera: l’ipnoterapia, da distinguersi dai divertenti esperimenti di Giucas Casella e i famosi ipnotisti televisivi della nostra infanzia, pronti a trasformarci in polli e galline e incollarci le mani alla fronte, è una riconosciuta tecnica di rilassamento.

Lo stress aumenta la paura, la paura aumenta il dolore: l’ipnoterapia riducendo stress e timori riduce il dolore o quantomeno consente di accettare il minimo fastidio della puntura con uno spirito migliore.

La paura degli aghi è un ostacolo molto comune alle vaccinazioni pediatriche, e non solo: già in tempi non sospetti gli esperti dibattevano sull’applicazione di tecniche di rilassamento da dedicare ai vaccinandi.

Ultimamente il dibattito si è aperto alle vaccinazioni pediatriche.

Del resto, se l’antivaccinismo militante incrementa i numeri dell’esitanza vaccinale creando paura e sconcerto nel pubblico, offrire servizi di rilassamento può essere un buon antidoto.

Ma non solo

Non parliamo solo di profilassi sotto ipnosi, ma di una ricca campagna vaccinale che metterà in opera tutto quello che può conquistare un indeciso in modo pacifico e sereno.

Per la cifra di cento milioni di franchi circa (grossomodo quindici milioni di euro) per la prossima settimana i cittadini svizzeri avranno a disposizione eventi, concerti, postazioni mobili e servizi navetta per accedere alla vaccinazione.

Importanti personalità del mondo della cultura e dello spettacolo presteranno il loro volto alla corretta divulgazione scientifica, sarà possibile vaccinarsi durante eventi e concerti, accedere a fiere/cittadelle dove la profilassi avviene circondati da specialità gastronomiche locali e ottenere visite al CERN ed altri luoghi di interesse.

In più, studi professionisti offriranno ipnoterapia e tecniche di rilassamento per i più spaventati.

