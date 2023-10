Problemi di salute di Antonella Clerici a “È sempre mezzogiorno” rievocano lite con Heather Parisi

Sono bastati alcuni giorni di assenza in occasione delle ultime puntate della trasmissione “È sempre mezzogiorno” per alimentare, come spesso succede in questi casi, le indiscrezioni relative ai problemi di salute di Antonella Clerici. Da sempre, infatti, la conduttrice ha sostenuto la causa dei vaccini per provare a minimizzare gli effetti del Covid, al punto da avere una discussione sui social con Heather Parisi nel 2021. Quest’ultima, non a caso, è sempre stata un riferimenti per il popolo NoVax.

Chiarimenti sui problemi di salute di Antonella Clerici a “È sempre mezzogiorno”: torna alla ribalta la lite con Heather Parisi

Va detto che, su Antonella Clerici, abbiamo già parlato in passato di problemi di salute. Negli ultimi giorni non è apparsa in onda e solo oggi 11 ottobre la diretta interessata ha reso pubbliche le motivazioni che l’hanno allontanata dal grande schermo. Nello specifico, la presentatrice ha avuto il Covid ed è stata costretta a restare a casa per i sintomi mostrati. Tanto è bastato per scatenare il solito sarcasmo dei NoVax, memori proprio della discussione avuta con la ballerina poco più di due anni.

Inutile evidenziare, dopo mesi e mesi, che il vaccino non possa evitare problemi di salute come quelli vissuti da Antonella Clerici negli ultimi giorni. Al punto da non poter dare il proprio contributo alla trasmissione “È sempre mezzogiorno”. Si potrebbe aggiungere che la diretta interessata non sia finita in ospedale con gravi complicazioni, esattamente come gli addetti ai lavori provavano a spiegare a tutti durante la campagna della vaccinazione.

A prescindere da questo, vanno smentite le voci secondo cui i problemi di salute di Antonella Clerici fossero paradossalmente correlati allo stesso vaccino Covid. A prescindere da quello che si può pensare, dunque, occorre non alimentare disinformazione sulla vita privata dei personaggi famosi, a maggior ragione quando coinvolgono temi molto delicati.

