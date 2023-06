Antonella Clerici lascia la RAI per questioni di salute: zero fonti e malinesi sul melanoma

Si torna a parlare di articoli costruti male, soprattutto in termini di titoli, alla luce della voce “Antonella Clerici lascia la RAI“, citando in questo frangente fantomatici problemi di salute ed un angosciante melanoma. Dopo aver parlato della conduttrice in passato in contesti decisamente differenti, come probabilmente ricorderete tramite i nostri approfondimenti, oggi tocca concentrarsi su due aspetti delicati. Elementi che evidenziano come determinate testate non si facciano scrupoli nel tentativo di portare a casa qualche click in più.

Antonella Clerici lascia la RAI: malintesti sui problemi di salute e sul melanoma

Provando a scendere in dettagli, il primo argomento da trattare è proprio il virgolettato “Antonella Clerici lascia la RAI”. Alcuni siti, infatti, hanno estrapolato le voci di questi giorni a proposito della trasmissione “È sempre mezzogiorno“, che potrebbe chiudere la stagione con una settimana di anticipo a metà giugno, per inventare un’altra notizia. Come riporta Libero, la conduttrice avrebbe chiesto di anticipare di una settimana il break del programma, in quanto stanca e molto stressata. Nessun addio, dunque, ammesso e non concesso che i rumors in questione siano veri.

Se da un lato l’indiscrezione “Antonella Clerici lascia la RAI” è evitabile, quelle relative ai problemi di salute e al melanoma che l’avrebbe condizionata di recente sono da censura. Si gioca con le parole, infatti, in merito alla malattia che ha portato via sua madre nel 1995. Dopo essere tornata da una vacanza in Messico, come confermato alla conduttrice nel corso di intervista rilasciate in passato, le sarebbe stato diagnostico un melanoma metastatico maligno.

Insomma, una bufala la storia “Antonella Clerici lascia la RAI”, così come si fa palese clickbait in merito ai presunti problemi di salute per la conduttrice. Per non parlare del melanoma che, al contrario di quanto si possa pensare, si è purtroppo rivelato letale per la madre poco meno di 30 anni fa.

