Problemi con TikTok? Bloccati in quanto “americani” anche se non lo siete? Ecco come risolvere

Ci segnalanno alcune pagine basate sull’analisi dei social, come Webboh, utenti con problemi con TikTok, nella fattispecie bloccati al palo della finestra di blocco per gli utenti USA, anche se utenti USA non sono.

Destino secondo Webboh capitato anche a diversi influencer.

In primo luogo controllate nelle impostazioni del vostro client e profilo.

Sovente l’utente medio ormai usa una delle molteplici VPN a basso costo o gratuite: usare un indirizzo statunitense è più che sufficiente per farsi segnare come americano, e VPN con pacchetti gratuiti come ProtonVPN funzionano proprio assegnando un indirizzo VPN a caso, che potrebbe quindi anche essere USA.

In questo caso basterà collegarsi senza usare VPN da reti USA e simili.

Ove tutto questo fallisse, si potrà inoltrare una segnalazione al Centro Assistenza TikTok, chiedendo un contatto nei giorni successivi.

