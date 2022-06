Primi riscontri su problemi app PostePay che non funziona e BancoPosta: l’orario di ripristino

Persistono in questi minuti i problemi app PostePay che non funziona, senza dimenticare quelli relativi all’applicazione di BancoPosta. Una vicenda che abbiamo iniziato a trattare in mattinata con un primo articolo in merito e che ora riprendiamo grazie ad un aggiornamento ufficiale che ci è appena pervenuto. Proviamo dunque a chiarire la storia, visto che tanti italiani in queste ore non riescono a prelevare o ad effettuare pagamenti, con tutto quello che ne consegue per l’assenza di contanti.

Novità sui problemi app PostePay che non funziona e BancoPosta: annunciato l’orario di ripristino

Come si può notare su Down Detector, l’anomalia è enormemente diffusa. Coloro che registrano problemi app PostePay che non funziona, oltre a quella ufficiale di BancoPosta, da questo momento hanno un orario di ripristino di riferimento. Abbiamo sentito l’assistenza telefonica di Poste Italiane e, almeno per ora, prevedono di risolvere il malfunzionamento a partire dalle 17 di oggi. Impossibile dire se l’indicazione che ci è stata fornita verrà rispettata al 100%, oppure se ci saranno delle variazioni dovute ad imprevisti.

Inutile dire che, quando si creano situazioni di questo tipo, gli imprevisti siano sempre dietro l’angolo. Anche per questo, dunque, consigliamo ai nostri lettori di prendere con le pinze le informazioni ottenute fino ad ora a proposito dei problemi PostePay. Anche nel caso in cui il disservizio e l’errore registrato coinvolga l’applicazione di BancoPosta.

Al momento non è dato saperne di più, ma attorno alle 17, in caso di mancata risoluzione dei problemi app PostePay che non funziona (oltre a quelli di BancoPosta), proveremo a sentire nuovamente l’assistenza per un ulteriore aggiornamento. Impresa non facile, visto che i numeri ufficiali in questi minuti sono presi d’assalto da utenti che hanno bisogno di capire come evolveranno le cose a stretto giro. Faremo tutto il possibile per garantirvi tutti i risvolti del caso.

