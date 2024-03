Prendono piede oggi le prime illazioni sulla malattia del Dottor Pet dopo la morte di Marco Petrini. La morte di Marco Petrini, per tutti Dottor Pet, ha sconvolto il mondo social, con tanti suoi followers che stanno in queste ore lasciando messaggi di cordoglio sulla sua pagina. Diventato famoso per i contenuti social sugli animali, infatti era un veterinario esperto soprattutto in animali social, Marco Petrini si è spento prematuramente all’età di 37 anni.

Occhio alle voci infondate sulla malattia del Dottor Pet dopo la morte di Marco Petrini

Come osservato di recente, quando si parla di malattia è facile deragliare in Italia. In molti sono rimasti piuttosto sconvolti da questa notizia, questo perché praticamente nessuno era a conoscenza della sua malattia. Come però accade spesso in circostanze di questo tipo, con giovani persone che perdono la vita, sui social si diffondono a volte notizie false a riguardo.

Anche infatti sulla morte di Marco Petrini sono emerse le solite teorie complottiste, con il vaccino che sarebbe stato la causa di questa sua malattia, portandolo poi alla morte così prematura. Il Dottor Pet non ha mai voluto parlare della sua patologia, solo la famiglia ed alcuni colleghi erano a conoscenza di questo brutto male che lui stava affrontando con tutte le sue forze.

Infatti, nonostante il calvario, ha continuato a pubblicare contenuti social sui suoi adorati animali, facendo sempre emergere un sorriso sul volto di chi li guardava. Chi era a conoscenza di questa patologia pensava addirittura che Marco Petrini ne stesse uscendo vittorioso, invece c’è stato un peggioramento negli ultimi tempi che purtroppo lo hanno costretto al ricovero al Policlinico Umberto I di Roma, dove si è spento domenica 24 marzo.

Purtroppo il web sa essere crudele anche in situazioni in cui bisognerebbe solo fare silenzio ed in queste ore si sono diffuse sui social diverse teorie complottiste sulla morte di Marco Petrini, quando invece non c’è nulla di strano a riguardo.

La sua patologia ha avuto la meglio ed un ragazzo di appena 37 anni ha dovuto lasciare questo mondo. Resterà vivo il ricordo di Dottor Pet grazie ai suoi interessanti e divertenti contenuti social sugli animali. Freniamo, dunque, le voci infondate sulla malattia del Dottor Pet dopo la morte di Marco Petrini.

