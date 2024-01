No cari complottisti, la “Malattia X” non è un’invenzione reale dei Poteri Forti

Complice una lunga sequela di titoli più o meno clickbait ci risiamo: c’è gente che legge della Malattia X descritta come “venti volte più letale del COVID” e sentenzia che non solo tale malattia esiste, ma ovviamente l’hanno inventata i Poteri Forti per imporre il loro dominio sul mondo.

Ovviamente “Malattia X” è un nome provvisorio, “segnaposto” esistente dal 2018 per descrivere un ipotetico patogeno in grado di creare pandemie o enormi problemi sanitari.

Il fatto che a fine 2019 abbiamo avuto COVID19 e che ora si parli di nuovo di Malattia X non è la prova che “i Poteri Forti hanno previsto”, ma semplicemente una previsione logica in base ai fattori che abbiamo.

COVID19 è stato infatti la prima “Malattia X”, e l’OMS ci ricorda che parlando di malattie non è mai saggio chiedersi se, ma quando. Specialmente considerando che tutti gli elementi alla base dei problemi generati da COVID19, ovvero il salto di specie animale-umano, l’assenza di piani Pandemici aggiornati e l’antropizzazione costante di diversi ecosistemi continuano ad insistere.

Solo col Piano Pandemico attuale infatti in Italia ci siamo rimessi in pari, e non è detto che il resto del mondo l’abbia fatto, ma dovrebbe.

La “Malattia X” non è quindi una malattia creata già esistente, ma un esperimento mentale che ci porta a ricordare che con COVID19 ormai abbiamo imparato a convivere, ma farlo con altri morbi futuri potrebbe non essere così facile.

