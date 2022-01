Prime conseguenze per Marco Melandri, diventato positivo di proposito: lo sponsor lo molla

Marco Melandri è finito nel polverone mediatico per alcune dichiarazioni fatte sul Covid e sul vaccino durante un’intervista a “Men on wheels”. Il campione della classe 250 di motociclismo ha affermato di aver contratto volutamente il Covid e di essere diventato positivo per poter essere in regola per qualche mese e quindi lavorare senza alcun problema, ovviamente riferendosi alla questione green pass.

Marco Melandri mollato dallo sponsor dopo essere diventato positivo di proposito

Marco Melandri ha partecipato all’evento caratterizzato dalle inesattezze di Luc Montagnier, da noi analizzate ieri. Questo perché Melandri non considera il vaccino un’alternativa valida, una volta preso il Covid l’organismo crea i suoi anticorpi. Dichiarazioni che hanno fatto non poco discutere e che Melandri ha cercato poi di ritrattare evidenziando come stesse facendo più che altro una battuta scherzosa, parlando addirittura di parole mal interpretate.

La realtà è ben diversa, quelle cose sono state dette non con un tono scherzoso, anche perché più volte ha evidenziato come lui non fosse propenso al vaccino e poi ha dichiarato come questa variante Omicron sia poco più di un raffreddore, come evidenziato anche da altre persone. Difficile uscirne dicendo che le sue parole sono state interpretate in modo diverso, ma intanto questo suo discorso ha avuto immediatamente un effetto negativo per il suo lavoro.

Infatti nelle ultime ore un suo sponsor ha deciso di abbandonarlo e di non rinnovargli più il contratto. Lo sponsor in questione è il Trentino, per anni Melandri è stato il volto della sua campagna pubblicitaria, ma il suo contratto era scaduto poco tempo fa ed a seguito anche di queste dichiarazioni non è stato rinnovato.

L’amministratore di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, si è dissociato dalle parole dette da Melandri, lo sponsor ha voluto assolutamente prendere le distanze dall’ex motociclista. Intanto però in un intervento di sabato scorso, durante la manifestazione contro il green pass a Milano, Marco Melandri ha chiarito che non chiede alle persone di non vaccinarsi, è a favore della libertà di pensiero, lui ha semplicemente i suoi motivi per non farlo, parlando anche di problemi fisici.

