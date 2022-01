Leggerezze di Luc Montagnier nel discorso a Milano su antibiotici Covid e significato di paria

Ci vengono segnalate svariate leggerezze di Luc Montagnier, in occasione del suo discorso a Milano davanti alla platea NoVax e no green pass, al punto da guadagnarsi l’appellativo di “paria” da parte del Corriere della Sera. Termine che sta facendo molto discutere, al punto che in tanti vorrebbero comprenderne il significato. Proviamo ad approfondire quanto avvenuto nelle ultime ore, ma soprattutto andiamo più in profondità rispetto alle dichiarazioni del premio Nobel, punto di riferimento per coloro che sono contrari al vaccino Covid.

Gli errori di Luc Montagnier nel discorso a Milano su antibiotici Covid e significato di paria

A distanza di qualche settimana dalla querela a Bassetti, che noi per primi vi abbiamo confermato tramite specifico articolo dopo aver interpellato il suo avvocato, Luc Montagnier ha parlato in modo “alternativo” non solo dei vaccini, ma anche di come debba essere affrontato il Covid. Durante il discorso fatto a Milano, il medico da anni messo da parte dalla comunità scientifica per le sue teorie sulla correlazione tra autismo e vaccini, ha citato un recente studio italiano, che a conti fatti risulta ad oggi estremamente astratto.

Il lavoro in questione, in linea puramente teorica, dimostrerebbe un particolare cruciale sul Covid, in relazione al legame tra i virus e dei batteri intestinali. Partendo da questo assunto, Luc Montagnier ritiene che la strada migliore per sconfiggere la malattia ci porti dritti agli antibiotici. Per farvela breve, il premio Nobel si rifà ad uno studio secondo cui il virus potrebbe essere batteriofago, ma a conti fatti non è mai stato in grado di dimostrarlo.

Basti pensare a quanto dichiarato da Rémy Burcelin, responsabile dell’Inserm presso l’Istituto di Malattie Metaboliche e Cardiovascolari di Tolosa, come si nota tramite un’intervista di aprile 2020.Non sorprende che già nel 2020 la comunità scientifica abbia smentito uno scenario del genere. Dettagli che, ancora oggi, sfuggono a Luc Montagnier. Non contento, nel discorso fatto a Milano ha anche inserito un presunto collegamento tra i vaccini e le malattie neurodegenerative. Anche qui parliamo di teorie astratte e mai dimostrate.

Per quanto riguarda il significato di “paria”, appellativo utilizzato dal Corriere della Sera per etichettare lo stesso Luc Montagnier, possiamo rifarci molto semplicemente alla definizione di Treccani: “Persona che è o si sente emarginata, oppressa e spregiata”.

