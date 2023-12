Preoccupazione per Gianni Celeste morto dopo Ciao Darwsin, ma è solo una tendenza TikTok

Gettiamo acqua sul fuoco a proposito dei rumors su Gianni Celeste morto. Come sta capitando ormai spesso negli ultimi tempi, i social sono veicoli di notizie false ed è soprattutto su TikTok che compaiono video di bufale che riguardano la scomparsa di alcuni personaggi più o meno conosciuti nel nostro Paese. L’ultima bufala che sta circolando in queste ore su TikTok riguarda la morte di Gianni Celeste, cantante neomelodico che sicuramente qualcuno avrà avuto modo di conoscere durante l’ultima puntata di Ciao Darwin.

C’è ansia per Gianni Celeste morto, ma è solo l’insopportabile e recente tendenza TikTok

Situazione che ricorda molto quella relativa al figlio di Rita De Crescenzo, trattata nei giorni scorsi. Il video fake, che sta diventato virale su TikTok, ritrae Gianni Celeste in compagnia di Paolo Bonolis e c’è la didascalia in cui si parla della scomparsa del cantante neomelodico avvenuta proprio dopo la puntata di Ciao Darwin. Addirittura vengono menzionati i funerali nella giornata di domani alle ore 9.

Si tratta di una bufala a tutti gli effetti che questa volta ha coinvolto Gianni Celeste, ma non è di certo il primo ad essere immischiato in fake news che riguardano la morte. Sono tanti i personaggi che vengono dati per morti per creare qualche interazione maggiore sui social, ma chiaramente il più delle volte le notizie non sono assolutamente vere. Pochi minuti fa infatti, sul suo profilo Instagram ufficiale, Gianni Celeste ha postato una storia in cui viene ritratto in sala registrazione durante un suo brano.

Questa è la prova lampante di come la notizia della sua morte, che sta spopolando nelle ultime ore su Tik Tok, in realtà sia solo l’ennesima bufala creata per scuotere un po’ i social. Gianni Celeste non è morto, anzi ha avuto una nuova ondata di followers sui social dopo la sua partecipazione a Ciao Darwin, rendendolo davvero molto felice.

Attenzione quindi anche ai video presenti su TikTok che possono a volte diffondere notizie false, proprio come accade su Facebook. Nelle ultime ore è stato Gianni Celeste a finire nel calderone delle fake news. Dunque, stop alle voci su Gianni Celeste morto.

