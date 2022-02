Precisazioni sul fratello di Blanco morto e sul significato della canzone ‘Blu Celeste’

Sono necessarie alcune precisazioni per quanto riguarda la storia del fratello di Blanco morto, con un chiaro riferimento al significato della canzone ‘Blu Celeste’. In questi giorni, ancor prima della vittoria al Festival di Sanremo 2022, abbiamo già dovuto portare all’attenzione dei nostri lettori alcuni concetti sul messaggio veicolato da “Brividi“, la canzone con la quale l’artista ha vinto la rassegna canora insieme a Mahmood. Dopo l’approfondimento recente, analizziamo anche questo punto.

Il malinteso sul fratello di Blanco morto e sul significato della canzone ‘Blu Celeste’

Fondamentalmente, sui social si è venuto a creare un vero e proprio malinteso a proposito del fratello di Blanco morto e sul significato della canzone ‘Blu Celeste’. Soprattutto a margine delle interviste che il cantante ha rilasciato dopo aver vinto al Festival di Sanremo. Il pezzo in questione è dedicato ad un amico che l’artista ha perduto qualche anno fa. Non un amico normale, ma un tassello molto importante della sua vita, al punto da considerarlo praticamente come un fratello.

Probabilmente è stato proprio questo aspetto a creare qualche fraintendimento sul significato di ‘Blu Celeste’. Non esiste un fratello di Blanco morto. O, quantomeno, non stiamo parlando di fratello nel senso più stretto del termine. Occorre chiarire la questione, visto che soprattutto su Facebook in questi giorni di grande notorietà per l’artista si è generato un fraintendimento.

Cosa sappiamo in merito? Il giovane citato nella canzone avrebbe avuto qualche anno più di lui. Lo si intuisce da un verso molto chiaro: “Tu saresti maggiorenne Io ormai sono un sedicenne vado per i diciassette”. Un vero e proprio inno quello che si cela dietro il significato di ‘Blu Celeste’, con il cantante che durante le sue esibizioni ha spesso alzato gli occhi verso il cielo proprio per avvicinarsi spiritualmente all’amico che non c’è più. Dunque, solo una precisazione sul presunto fratello di Blanco morto.

